Stellantis Vigo: stop alla produzione per tre giorni, ecco il motivo

La fabbrica di Stellantis a Vigo, una delle più importanti della Galizia e del gruppo automobilistico franco-italiano, ha annunciato la sospensione della produzione di veicoli commerciali leggeri per tre giorni a causa della carenza di componenti elettronici che affligge il settore. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, la direzione dello stabilimento ha comunicato ai sindacati che non ci sarà attività produttiva nelle linee K9 (dove si assemblano i modelli Peugeot Partner, Citroën Berlingo e Opel Combo) e M9 (dove si fabbricano i modelli Peugeot Rifter, Citroën Spacetourer e Opel Zafira) nei giorni 30 giugno, 1 e 2 luglio.

La decisione è stata presa dopo aver esaurito le scorte di semiconduttori, indispensabili per il funzionamento dei sistemi elettronici dei veicoli. La crisi globale di questi componenti, causata dalla pandemia di Covid-19 e dalla forte domanda da parte di altri settori come l’elettronica di consumo, sta colpendo duramente l’industria automobilistica, che deve affrontare ritardi nelle consegne e riduzioni della produzione.

Stellantis Vigo, che ha celebrato quest’anno il suo 63° anniversario, è uno stabilimento specializzato nella fabbricazione di veicoli commerciali leggeri e monovolume, sia per il marchio Stellantis che per Toyota. Ha un’area di circa 66 ettari e impiega circa 5.700 dipendenti. Nel 2020 ha prodotto 406.000 veicoli, il 13% in meno rispetto al 2019. Non è la prima volta che lo stabilimento galiziano deve fermare la sua attività a causa della mancanza di semiconduttori. Già a maggio aveva dovuto sospendere la produzione per due giorni nella linea M9. La direzione spera di poter riprendere il ritmo normale una volta risolta la situazione dei fornitori. Vedremo dunque quali novità arriveranno dal gruppo automobilistico di Carlos Tavares a proposito di questo importante stabilimento sito in Spagna.