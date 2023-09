Nuovo Peugeot 2008: ecco la proposta finanziaria per l’Italia

Peugeot lancia un’interessante proposta finanziaria in occasione del debutto del nuovo Peugeot 2008 sul mercato italiano. Con una rata mensile di 199 euro, chiunque può ora avere accesso a questo rivoluzionario veicolo, disponibile con vari motori: benzina, diesel oppure 100% elettrico.

La formula finanziaria è univoca per tutti i tipi di alimentazione, offrendo così flessibilità per adattarsi alle esigenze di mobilità individuali senza compromessi sul costo mensile. Parlando nello specifico della variante EV, il nuovo Peugeot e-2008, l’offerta include un leasing finanziario chiamato Peugeot e-GO con un tasso del 5,75%.

Nuovo Peugeot 2008: in Italia viene proposto a 199 euro al mese con tutte le motorizzazioni

Inclusa in questa proposta è anche l’Easy Wallbox, un dispositivo che migliora significativamente l’esperienza di ricarica domestica. Di notevole rilievo è l’autonomia del nuovo e-2008, che arriva a 406 km secondo gli standard WLTP e può raggiungere fino a 576 km in ambito urbano.

Andiamo nei dettagli dei piani finanziari. La versione PureTech 100 Active a benzina prevede un anticipo di 2100 euro, con un TAN del 6,99% e un contratto di 36 mesi per 30.000 km. La variante BlueHDi 130 EAT8 Allure a gasolio prevede un anticipo di 5900 euro, con identiche condizioni di TAN e durata. Per la versione Active 100% elettrica da 156 CV, l’anticipo è di 2900 euro con un TAN del 5,75% e Easy Wallbox inclusa.

Con il supporto di Stellantis Financial Services, Peugeot sfata il mito che le auto elettriche sono più costose. Infatti, calcolando costi come assicurazione, carburante e manutenzione, la versione full electric risulta essere più economica di circa 3000 euro rispetto alla versione a benzina durante il periodo del finanziamento.

Tre allestimenti disponibili

In concomitanza con l’ingresso sul mercato italiano, sono disponibili diverse unità del nuovo Peugeot 2008 in pronta consegna. Il veicolo è equipaggiato con la più recente evoluzione del Peugeot i-Cockpit di ultima generazione con tecnologia 3D. Inoltre, il sistema d’infotainment i-Connect e un design esterno ancora più distintivo incarnano perfettamente i valori del brand di Stellantis: Allure, Excellence e Emotion.

La gamma per l’Italia è articolata in tre allestimenti (Active, Allure e GT) e offre cinque diversi tipi di motorizzazione, portando il totale a 12 combinazioni disponibili. Tra queste, spiccano la versione diesel BlueHDi da 130 CV, due motorizzazioni benzina PureTech ed entro breve sarà disponibile anche una versione Hybrid 48V.

Inoltre, due versioni elettriche del nuovo Peugeot 2008 completano l’offerta, tra cui una con batteria da 54 kWh prevista per la produzione a partire da febbraio 2024. Per tutti gli appassionati di auto e potenziali acquirenti, segnate sul calendario le date del 16 e 17 e del 23 e 24 settembre, in cui saranno organizzati degli open weekend di lancio presso le concessionarie italiane della casa del Leone.