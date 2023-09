Alfa Romeo: dopo la 33 Stradale adesso tutte le attenzioni concentrate sulla prossima novità

Alfa Romeo negli ultimi giorni è stata al centro delle attenzioni nel mondo dei motori a livello globale grazie al debutto della nuova 33 stradale che è stata presentata presso il museo di Arese lo scorso 30 agosto e che ha fatto parlare di se per giorni. Si tratta di una supercar in edizione limitatissima che sarà realizzata in appena 33 unità già tutte vendute con prezzi di molto superiori al milione di euro e che saranno realizzate in versione termica con V6 Biturbo ma anche in versione elettrica al 100 per cento con motore da 750 cavalli e autonomia di 450 km.

La prossima novità del Biscione? Il nuovo Alfa Romeo B-SUV

Nonostante il debutto sia appena avvenuto e si continui nel mondo a parlare di questa vettura, in casa Alfa Romeo adesso tutte le attenzioni si sono spostate su quella che sarà la prossima novità che verrà lanciata sul mercato dalla casa automobilistica milanese. Ci riferiamo naturalmente al modello che sarà svelato nel corso del 2024 e cioè il SUV compatto di cui si parla già da molto tempo che è stato confermato ufficialmente dal numero uno del Biscione l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato nel 2022.

A proposito del nuovo Alfa Romeo B-SUV secondo indiscrezioni entro fine mese potrebbe essere rivelato il nome ufficiale con cui questo modello sarà presentato in concessionaria. Si tratterà di un nome italiano pienamente conforme a quella che è la storia e la tradizione della casa automobilistica del Biscione. Questo modello sarà la nuova entry level del marchio con un prezzo di partenza che si dovrebbe aggirare intorno ai 30 mila euro. Questa auto avrà anche una versione completamente elettrica che sarà la prima Alfa Romeo di serie ad essere mossa da un propulsore completamente elettrico. Il veicolo sarà prodotto a Tychy in Polonia nello stesso stabilimento di Stellantis in cui vengono assemblate Jeep Avenger e Fiat 600.

Grazie a questo modello già dal prossimo anno le vendite del Biscione dovrebbero subire una impennata considerevole. Il veicolo infatti va ad inserirsi in un segmento di mercato tra i più in voga in assoluto nel vecchio continente. Per quanto riguarda il design di questa auto sappiamo che sarà la prima del nuovo corso di design di Alfa Romeo sotto alla direzione di Alejandro Mesonero Romanos e dunque dovrebbe avere un aspetto da SUV sui generis con assetto ribassato, coda tronca e uno stile che lo farà sembrare più vicino ad una berlina che ad un crossover. Così almeno lo descrivono i soliti bene informati. Vedremo dunque a proposito di questo SUV che novità arriveranno nei prossimi giorni.