Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: effetti positivi su Italia e sul brand

Interessanti dichiarazioni da parte del CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato in sede di presentazione della nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Il numero uno della casa automobilistica del Biscione ha dichiarato che questa super car che sarà prodotto sia in versione a combustione che elettrica al 100 per cento rappresenta un simbolo che mostra l’evoluzione del marchio che punta sempre più sulla qualità, sulla cura per il dettaglio mettendo al centro di tutto il cliente. Inoltre questa auto lancia anche un messaggio sull’Italia paese che rimane centrale per Alfa Romeo e più in generale per il gruppo Stellantis. Non a caso l’auto sarà prodotta proprio qui.

Effetto positivo per il Biscione dal lancio della nuova Alfa Romeo 33 Stradale

Imparato ha detto che il progetto è stato sostenuto fin dall’inizio dal CEO di Stellantis Carlos Tavares e che questa vettura avrà sicuramente effetti molto positivi sul valore del brand. Il numero del Biscione ha anche chiarito che le 33 unità che saranno prodotte di questa auto sono state già tutte vendute anche se al momento il prezzo non è stato specificato. Si parla comunque di una cifra tra il milione e i due milioni di euro. Imparato ha anche aggiunto che nonostante il prezzo le vendite sono state velocissimi in circa 7 settimane e senza fare alcuna pubblicità tutte e 33 le unità della nuova Alfa Romeo 33 Stradale avevano giò un proprietario.

Ognuno dei 33 fortunati clienti potranno personalizzare la propria auto come desiderano e 29 dei 33 acquirenti hanno già potuto vedere l’auto prima ancora della presentazione ufficiale. La prima unità della nuova Alfa Romeo 33 Stradale sarà consegnata il 17 dicembre 2024. Da quel momento in poi si procederà a consegnare due o tre unità al mese. Insomma una bella novità per il marchio del Biscione che nei prossimi anni punta ad essere sempre più protagonista del segmento premium del mercato auto con tante novità in arrivo a cominciare da un nuovo B-SUV che sarà lanciato il prossimo anno.