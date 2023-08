Nuova Alfa Romeo 33 Stradale 2023: ecco le prime immagini della nuova supercar da 750 CV

Da pochi minuti Alfa Romeo ha svelato la nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Si tratta di un vero e proprio “manifesto” delle capacità del marchio italiano in termini di stile ed esperienza di guida. Realizzata in soli 33 esclusivi esemplari, secondo un processo artigianale unico, la nuova coupé “due posti” unisce l’heritage e il futuro del marchio come simbolo della nobile sportività italiana.

Ecco le prime immagini e le caratteristiche della nuova Alfa Romeo 33 Stradale

Per realizzare un sogno l’ingrediente essenziale è una buona dose di coraggio e un pizzico di sana follia. Stessa ricetta per l’auto considerata da molti tra le più belle di sempre: la 33 Stradale, lanciata nel 1967. Oggi, con la stessa audacia e visione, il team Alfa Romeo ha progettato e sviluppato la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, un’autentica opera d’arte in movimento, risultato del perfetto connubio tra bellezza e tecnologia.

Il suo obiettivo è regalare l’esperienza di guida più emozionante e il fascino immortale di un’icona a una cerchia ristretta di appassionati, che hanno creduto nel progetto fin dall’inizio. La nuova 33 Stradale è stata creata nella neonata “Bottega” dell’Alfa Romeo, dove designer, ingegneri e storici del marchio hanno prima ascoltato i potenziali acquirenti, poi hanno prodotto insieme l’auto.

Prodotta dal Centro Stile Alfa Romeo, la nuova 33 Stradale si ispira allo storico modello del 1967, arricchendo la sua bellezza scultorea con alcuni elementi di design del nuovo linguaggio stilistico Alfa Romeo. L’esterno è caratterizzato da un perfetto equilibrio tra proporzioni, volumi e lavorazione delle superfici e diventa l’emblema della “bellezza necessaria” dell’Alfa Romeo. Il frontale ha un volume potente e muscoloso, dove spiccano l’iconico scudo e le forme complesse dei fari a base ellittica.

Il profilo è dinamico e slanciato, la carrozzeria è proiettata in avanti, con superfici modellate secondo i criteri tipici dell’espressione formale Alfa Romeo. Inoltre, grazie all’apertura ad angolo delle porte e all’ampio tetto apribile avvolgente, il conducente può godere di una visuale unica, molto simile a quella della cabina di pilotaggio di un aereo.

L’immagine complessiva offerta dall’apertura del cofano e delle porte esalta l’aspetto teatrale della vettura. Il posteriore “brutale” è bilanciato dal frontale sinuoso e l’altezza massima non è all’altezza del parabrezza, come su qualsiasi altra vettura sportiva, ma al centro del tetto. In particolare, la zona posteriore esprime la forza della vettura grazie alla coda tronca, alla grafica a V e ai gruppi ottici posteriori rotondi. L’efficienza aerodinamica è confermata da un Cx di 0,375 a Cz zero (downlift) – per una scelta precisa senza l’ausilio di sistemi attivi.

Anche gli interni si distinguono per il minimalismo del design e dei materiali, tutti studiati per puntare al massimo coinvolgimento possibile nell’esperienza di guida. In particolare, l’abitacolo è stato progettato con l’obiettivo di ridurre al minimo i componenti che potrebbero distrarre il guidatore, come testimonia il numero limitato di comandi di pratico utilizzo durante la guida che si trovano sulla consolle centrale. Direttamente davanti al conducente c’è un display, il cui design “telescopico” 3D coinvolge il conducente in un’interazione unica nel suo genere. Il volante, privo di tutti i suoi consueti pulsanti, offre un’esperienza di puro piacere di guida.

Come nella cabina di pilotaggio di un aereo, i comandi sono posizionati a diversi livelli, nella consolle centrale bassa e su un piano più alto, installato nel rivestimento centrale all’interno del tetto. Gli interni sono disponibili in due livelli di allestimento: “Tributo” e “Alfa Corse”. Il cruscotto e il tunnel centrale di ispirazione aeronautica impiegano materiali come alluminio, fibra di carbonio, pelle e Alcantara. I sedili avvolgenti – rivestiti in pelle Poltrona Frau – reinterpretano quelli del suo predecessore, garantendo comfort ed ergonomia. Ogni dettaglio è studiato per creare un ambiente esclusivo e coinvolgente, mantenendo l’heritage estetico e tecnico della 33 Stradale del 1967.

La nuova 33 Stradale vanta quindi il meglio dell’ingegneria Alfa Romeo, come testimoniano le sospensioni a doppio braccio con ammortizzatori attivi e l’evoluzione del motore 2.9 V6. La nuova edizione speciale Alfa Romeo può essere equipaggiata con un motore V6 biturbo da oltre 620 cavalli oppure può essere proposta in configurazione BEV da oltre 750 cavalli. Le prestazioni sono eccezionali in entrambe le versioni. Nell’elettrica l’autonomia raggiunge i 450 km.

La velocità massima è di 333 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi. Le sospensioni a doppio braccio con ammortizzatori attivi e il sollevamento dell’asse anteriore assicurano maneggevolezza e comfort. L’impianto frenante Alfa Romeo Brake-By-Wire e i freni carboceramici Brembo offrono prestazioni di alto livello. Il telaio ad H in alluminio e la monoscocca in fibra di carbonio garantiscono rigidità e leggerezza.

Sempre per garantire elevate doti di rigidità e sicurezza, è stata ingegnerizzata con porte a farfalla incernierate. Anche i telai dei finestrini sono realizzati in fibra di carbonio, con il lunotto in policarbonato. La messa a punto della vettura sarà supportata dal pilota di F1 Valtteri Bottas sulla leggendaria pista di Balocco, portando così l’esperienza della F1 nella guida di tutti i giorni e garantendo l’inconfondibile maneggevolezza dell’Alfa Romeo.

