Fiat 600: a breve partirà la produzione in serie

Fiat 600 è una delle grandi novità della principale casa automobilistica italiana per questo 2023. L’altra ovviamente è la nuova Fiat Topolino. Il SUV compatto di Fiat è stato svelato in primavera con le prime immagini mentre la sua presentazione ufficiale è avvenuta lo scorso 4 luglio presso la pista del Lingotto. La vettura come sappiamo sarà una delle tre auto che verranno prodotte a Tychy insieme a Jeep Avenger che già da un anno ha iniziato la produzione e al futuro SUV compatto di Alfa Romeo che non ha ancora un nome ma che sappiamo già arriverà nel corso del 2024.

In Polonia manca poco all’avvio della produzione in serie di Fiat 600 che potrebbe partire entro qualche mese

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Polonia, durante la pausa produttiva estiva, negli stabilimenti di Tychy sono stati eseguiti gli ultimi lavori preparatori e le prime unità di prova di Fiat 600 stanno iniziando a uscire dalla linea di produzione dopo la ripresa della produzione. Tra pochi mesi Stellantis avvierà la produzione in serie della nuova Fiat, e poi probabilmente in fabbrica appariranno i primi esemplari di prova dell’altra novità di Alfa Romeo.

La procedura per il lancio di un nuovo modello è solitamente simile: durante la pausa estiva della produzione, vengono eseguiti i lavori di preparazione finale e le corse di prova iniziano a uscire dalla linea quando riprende la produzione; la produzione in serie inizierà pochi mesi dopo. Così è stato anche l’anno scorso, quando è entrata in produzione la Jeep Avenger, la prima vettura della serie prevista.

Osservando il ciclo produttivo di Jeep Avenger, è prevedibile che negli ultimi mesi di quest’anno o all’inizio del prossimo anno la produzione in serie di Fiat 600 possa essere avviata a pieno ritmo. Vedremo dunque dalla Polonia quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello che potrebbe far conquistare preziose quote di mercato a Fiat nel segmento B.