Jeep Gladiator FarOut Final Edition: versione speciale per l’addio al modello

Jeep presenta Jeep Gladiator FarOut, edizione finale del pickup per celebrare l’addio del modello, che uscirà di produzione nell’ultimo trimestre di quest’anno. L’addio della Jeep Gladiator in Europa, disponibile solo nella versione diesel, segna un ulteriore passo avanti nell’elettrificazione del marchio Jeep che vedrà tre, oltre al nuovissimo Avenger, veicoli completamente elettrici arrivare sul mercato entro il 2025.

Jeep Gladiator farOut è la versione speciale scelta da Jeep per l’addio del modello all’Europa

Questo pick-up audace e versatile condivide il DNA del Wrangler in termini di impareggiabili capacità fuoristrada e libertà all’aria aperta. Basata su Gladiator Overland, la FarOut Final Edition presenta elementi pratici e premium come sedili e volante riscaldati in pelle, luci anteriori e posteriori a LED, audio Alpine Premium e un tettuccio rigido in 3 pezzi in tinta con la carrozzeria per avventure all’aria aperta.

Realizzata sull’allestimento Jeep Gladiator Overland, la FarOut Final Edition presenta un design robusto e distinto, immediatamente riconoscibile grazie ai tradizionali elementi di design Jeep – come la leggendaria griglia a sette feritoie ereditata da Wrangler e dettagli specifici. Una placca metallica “FarOut Edition” sul portellone posteriore e le decalcomanie nere sul parafango Freedom sopra i passaruota conferiscono a questa versione speciale ancora più personalità. Per uno stile esterno autentico e unico, la Jeep Gladiator FarOut offre di serie anche vetri parasole a tinta intensa e cerchi in alluminio da 18 pollici in cristallo di granito con vernice nera lucida. Le pedane laterali tubolari nere Mopar aggiungono funzionalità e praticità, completando la caratterizzazione estetica specifica di questo modello in edizione speciale.

Gli interni della Jeep Gladiator coniugano stile autentico, comfort e versatilità, grazie ai numerosi vani portaoggetti. Gli interni completamente lavabili rappresentano un’altra caratteristica esclusiva del segmento. Per migliorare la qualità degli interni, l’edizione FarOut offre sedili in pelle McKinley premium, sedili riscaldati e volante riscaldato di serie. Inoltre, il rivestimento protettivo Spray-In Bedliner mantiene il carico al sicuro aggiungendo ulteriore personalizzazione.

Inoltre, la Jeep Gladiator si distingue per la sua funzionalità a tutto tondo e le caratteristiche intuitive, che sono state migliorate nell’edizione FarOut Final, con un sistema audio Premium Alpine Premium a 9 altoparlanti standard incluso un subwoofer posteriore, luci a LED, ingresso passivo e gruppo di fumatori. Il Gladiator FarOut offre anche una serie di funzionalità di sicurezza e protezione attive e passive: i sistemi di sicurezza standard includono allarme di sicurezza, rilevamento degli angoli ciechi, avviso di collisione in avanti a tutta velocità, controllo della velocità adattivo e controllo automatico dei fari abbaglianti.

Gli ordini della Jeep Gladiator FarOut possono essere effettuati presso tutti i concessionari Jeep e sul sito del Marchio. L’addio della Jeep Gladiator in Europa segna un ulteriore passo avanti nell’elettrificazione del marchio Jeep, che vedrà, oltre al nuovissimo Avenger lanciato di recente, tre veicoli completamente elettrici in arrivo sul mercato entro il 2025, tra cui Recon e Wagoneer. S. Nell’ambito del contributo di Jeep agli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio nette di Stellantis, entro la fine del 2030 le vendite europee del marchio Jeep saranno al 100% elettriche.