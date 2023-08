Jeep Avenger EV: confermato il debutto in un altro mercato

Jeep Avenger è il primo veicolo elettrico di Jeep e guida quella che diventerà una gamma di veicoli capaci e completamente elettrici, poiché il marchio cerca di ridurre o eliminare le emissioni in tutta la sua gamma. Una dichiarazione di Stellantis, la multinazionale della produzione automobilistica che ora possiede Jeep, ha affermato che l’Avenger “è un componente chiave in una strategia di elettrificazione globale mentre il marchio si muove verso l’obiettivo di diventare il leader mondiale nei SUV a zero emissioni”.

Nel corso della seconda metà del 2024 Jeep Avenger elettrico approderà in un altro importante mercato auto: l’Australia

Prodotto nello stabilimento produttivo di Stellantis a Tychy in Polonia, l’azienda ha affermato che Jeep Avenger è stato “progettato e costruito come un veicolo Jeep fin dal primo giorno” e che “racchiude il DNA Jeep in un SUV compatto con una combinazione unica di capacità, stile, funzionalità e tecnologia”.

A proposito di questo veicolo nelle scorse ore è arrivata una conferma importante da parte di Jeep. Il modello nella sua versione completamente elettrica approderà anche nel mercato auto dell’Australia. Il suo debutto avverrà nella seconda metà del 2024, con l’obiettivo di dare serio filo da torcere a rivali elettrici compatti tra cui Hyundai Kona EV e MG ZS EV. “Jeep Avenger rappresenta una pietra miliare per il marchio Jeep, il nostro primo SUV a zero emissioni”, ha dichiarato Michael Filazzola, amministratore delegato di Jeep Australia.

“Essendo un SUV compatto Jeep Avenger fornirà un nuovo punto di ingresso alla gamma Jeep aggiungendo un altro livello di elettrificazione alla nostra offerta in Australia e rappresenterà un ulteriore passo nell’evoluzione del marchio Jeep”. Da quando è stata presentata nell’ottobre 2022, Jeep Avenger ha riempito una bacheca di trofei e di premi, tra cui European Car of the Year 2023, Electric Car of the Year in TopGear.com, Electric Awards 2023 e Best Small Car at Autocar Awards 2023.