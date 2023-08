Jeep ha appena venduto il suo 5 milionesimo Wrangler 

Wrangler è l’ennesima Jeep in grado di superare la soglia dei 5 milioni di vendite, almeno secondo il CEO americano del marchio, Jim Morrison. Quando Jeep ha presentato la rinnovata Wrangler in primavera, il CEO di Jeep Christian Meunier ha osservato che quasi 5 milioni di veicoli erano stati venduti in tutto il mondo da quando il modello ha fatto il suo debutto nel 1986. Ora, Jeep è in grado di annunciare che le vendite di Wrangler hanno superato i 5 milioni di veicoli ad agosto. Lo ha annunciato l’amministratore delegato del marchio in America, Jim Morrison.

Jeep ha annunciato nelle scorse ore che le vendite totali di Wrangler hanno superato i 5 milioni di veicoli

Al momento, non è stata rilasciata alcuna parola sulla Wrangler che ha raggiunto questo importante traguardo, ma è probabile che si tratti di un’auto pre-restyling, dal momento che i Wrangler rinnovati devono ancora arrivare presso i concessionari nella maggior parte dei mercati. Ricordiamo che la rinnovata Wrangler riceve piccole modifiche negli interni, uno schermo più grande da 12,3 pollici per il sistema di infotainment e prese d’aria ai bordi della plancia. Esternamente, la rinnovata Jeep Wrangler ha modificato la nota griglia a sette barre, dandole dimensioni più piccole.

Il nuovo design della griglia migliora il raffreddamento del motore lasciando spazio anche per l’installazione di un verricello di fabbrica, ora disponibile sui modelli Rubicon. Insieme alla nuova griglia, Jeep offre una serie di nuovi cerchi da 17 a 20 pollici, oltre a nuove opzioni di materiali per il tetto rigido o morbido. Infine, va notato che i sistemi di propulsione nel mercato statunitense rimangono gli stessi con tre opzioni di motori a combustione interna (2.0 litri turbo, 3.6 litri V6 e 6.4 litri V8) ma anche il sistema di propulsione ibrido plug-in 4xe.