Citroen: ad agosto raggiunta miglior quota di mercato degli ultimi 12 mesi

Arrivano ottime notizie dall’Italia per Citroen. Secondo i dati di vendita di Dataforce, la casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis ha vissuto un ottimo mese di agosto. Il mese scorso il brand transalpino ha infatti ottenuto la sua miglior quota di mercato degli ultimi 12 mesi in Italia pari al 4,8 per cento. Questo risultato è stato raggiunto a fronte dell’immatricolazione di ben 4.376 unità complessive.

Ottimo mese di agosto per Citroen in Italia

Citroen dunque vive un buon momento nel nostro paese grazie alla sua gamma che dimostra ancora una volta di essere in sintonia con quelli che sono i gusti e le esigenze dei clienti italiani. Ancora una volta la vettura più venduta dalla casa francese nel nostro paese è stata la C3. La vettura si conferma come una delle auto più popolari in Italia. Basta pensare che ad agosto ha raggiunto il quinto posto della classifica generale delle vendite e il terzo del suo segmento di mercato con una quota complessiva pari all’11,7 per cento.

La Citroen C3 non è l’unica auto della casa transalpina che si è distinta il mese scorso in Italia dal punto di vista delle vendite. Bisogna infatti registrare anche gli ottimi risultati ottenuti dalla C5 X e dalla C4 X. La prima si conferma una delle auto più popolari in Italia nel segmento D con una quota di mercato dell’8,8 per cento e il quarto posto assoluto. Per quanto riguarda invece la C4 X, la vettura raggiunge la quota del 16,54 per cento e arriva fino al terzo posto nel suo segmento.

Citroen ottiene buoni exploit anche per quanto riguarda la vendita di auto elettriche e quella di veicoli commerciali leggeri. Per quanto riguarda i BEV la casa francese è al terzo posto generale grazie all’ottimo andamento nelle vendite di e-C4, e-C4 X e e-Berlingo. La quota di mercato è pari all’11 per cento. Per quanto riguarda invece i veicoli commerciali leggeri, prosegue la crescita del marchio che ha raggiunto il terzo posto generale con una quota di mercato che sfiora l’11 per cento. In questo segmento si sono distinti in particolare Berlingo, Jumpy e Jumper che hanno ottenuto ottimi piazzamenti nei rispettivi segmenti. Molto bene anche C3 Van.

Infine per concludere bisogna anche menzionare l’ottimo risultato della piccola Citroen Ami. La microcar è stata il quadriciclo leggero più venduto sia nella classifica generale sia in quella relativa alle microcar elettriche. La quota di mercato è stata rispettivamente del 33 per cento e del 56 per cento.