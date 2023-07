Nuova Citroen C3: zero stelle nei crash test per la nuova vettura

Latin NCAP ha rilasciato un altro round di risultati relativi ai test di impatto con veicoli prodotti da Stellantis. L’ultima vettura valutata è stata la nuova Citroen C3, prodotta in Brasile, che ha ricevuto un punteggio pari a zero nel crash test effettuato. Secondo Latin NCAP, la vettura di Citroen presentava “struttura instabile, protezione debole contro gli urti frontali, mancanza di protezione laterale per la testa e mancanza di promemoria per l’uso della cintura di sicurezza”.

Zero stelle nei crash test di Latin NCAP per la nuova Citroen C3 prodotta in Brasile: ecco cosa ha risposto Stellantis

La nuova Citroen C3, che offre due airbag e il controllo elettronico della stabilità (ESC), ha ottenuto il 30,52 per cento nei test relativi alla protezione dell’occupante adulto, il 12,10 per cento in quelli per l’occupante bambino, il 49,74 per cento nella protezione dei pedoni e degli utenti vulnerabili della strada e il 34,88 per cento nell’assistenza alla sicurezza. Il rapporto indica che l’impatto frontale ha mostrato una scarsa protezione per il torace del conducente e una protezione marginale per il torace del passeggero anteriore, probabilmente spiegata dalla mancanza di pretensionatori delle cinture di sicurezza.

La struttura e l’area dei piedi sono state classificate come instabili. L’impatto con il palo laterale non è stato eseguito perché il veicolo non fornisce protezione laterale della testa standard o opzionale. La protezione contro il colpo di frusta ha funzionato male sul collo dell’adulto. Nell’occupante bambino il modello presentava una protezione quasi totale, ma i punti dinamici ne risentivano a causa della scarsa segnalazione degli ancoraggi Isofix per Child Restraint Systems (CRS).

Alejandro Furas, segretario generale di Latin NCAP ha dichiarato in proposito: “È allarmante come Stellantis ignori ripetutamente la sicurezza di base per i latinoamericani ed è inaccettabile che i loro veicoli raggiungano un livello di sicurezza così basso quando sanno molto bene come produrre auto a prezzi accessibili e molto più sicure”. Dopo la pubblicazione di tali test, Stellantis ha emesso la seguente nota: “Stellantis conferma il suo impegno nella protezione dei veicoli, sviluppando veicoli moderni e in linea con il segmento. Ribadisce inoltre che le sue vetture sono conformi a tutte le normative vigenti”.

Ricordiamo che la nuova Citroen C3 brasiliana è un modello che si differenzia dalla versione europea della C3, sia per il design che per la piattaforma. La vettura brasiliana è stata presentata ufficialmente il 31 agosto 2021 ed è stata messa in vendita nel 2022. La nuova C3 brasiliana si basa su una variante della piattaforma modulare CMP di Stellantis, che le consente di avere una maggiore altezza da terra e una posizione di guida rialzata, tipiche di un SUV. Questa auto che viene venduta anche in India ha un aspetto originale e moderno, con una calandra anteriore completamente riprogettata, dei fari a LED separati dalle luci diurne e un tetto bicolore. Gli interni sono spaziosi e confortevoli, con un sistema infotainment Uconnect da 10,1 pollici, un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e dei sedili sportivi.