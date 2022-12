Citroen e-C4 X: aperti gli ordini nel Regno Unito

Citroën ha aperto il portafoglio ordini per la Nuova Citroen e-C4 X Electric, la prima auto esclusivamente elettrica del marchio ad essere lanciata nel Regno Unito. La sua silhouette distintiva combina le linee eleganti di un fastback con l’altezza da terra, la praticità e lo stile robusto di un SUV. Disponibile con un efficiente motore elettrico da 100 kW, la Nuova ë-C4 X Electric è in grado di percorrere 360 km (WLTP combinato) con una singola carica. I prezzi partono da £ 31.995 MRRP OTR.

Saranno quattro gli allestimenti previsti per Citroen e-C4 X

All’interno di Nuova Citroen e-C4 X Electric, guidatori e passeggeri godono di una sensazione di totale pace, serenità e comfort grazie al Programma Citroën Advanced Comfort e al suo propulsore completamente elettrico. La nuova Citroën ë-C4 X Electric viene lanciata nel Regno Unito con una scelta di tre livelli di allestimento: ‘Sense’, ‘Shine’ e ‘Shine Plus’. Ora disponibile per gli ordini, le prime consegne ai clienti sono previste per la primavera del 2023.

Nuova Citroen e-C4 X Electric presenta una silhouette distintiva, che combina una forma fastback con lo stile robusto e l’elevata altezza da terra di un SUV. Vista di lato, la linea del tetto scorre senza soluzione di continuità dalla parte superiore del parabrezza al bagagliaio, conferendo all’auto il suo profilo slanciato. Il design non è solo elegante, ma anche aerodinamico, con un coefficiente di resistenza aerodinamica di soli 0,29 Cx.

La parte anteriore presenta i distintivi chevron cromati lungo tutto il cofano di Citroën che confluiscono nelle luci anteriori a doppia altezza, dotate della tecnologia di illuminazione LED Vision di Citroën. Nella parte posteriore, le nuove distintive luci posteriori a LED riprendono la firma della luce anteriore, riprendendo le linee scolpite dell’apertura del bagagliaio.

La nuova ë-C4 X Electric beneficia del Programma Advanced Comfort di Citroën, che include i sedili Advanced Comfort e le sospensioni Advanced Comfort per creare un effetto avvolgente. Con 4,6 metri di lunghezza, c’è uno spazio generoso nella parte anteriore e posteriore per gli occupanti, mentre il bagagliaio extra largo offre 510 litri di spazio di carico utile. C’è un’apertura alta e ampia per un facile accesso e spazio aggiuntivo sotto il pavimento del bagagliaio, incluso un comodo posto per riporre il cavo di ricarica Mode 3 fornito di serie con tutti i livelli di allestimento.

Citroën e-C4 X

La nuova Citroen e-C4 X Electric è disponibile esclusivamente con un motore elettrico da 100 kW, abbinato a un pacco batterie da 50 kWh, che offre fino a 222 miglia (WLTP combinato) di autonomia con una singola carica. La nuova ë-C4 X Electric viene fornita di serie con un caricabatterie di bordo monofase da 7,4kW e un cavo di ricarica di tipo 2 Mode 3. Una ricarica completa da una wallbox da 7kW richiederà circa 7,5 ore. Supportando una ricarica rapida fino a 100 kW, è possibile completare una ricarica dello 0-80% in appena 30 minuti.

Dal lancio, Nuova ë-C4 X è disponibile in tre allestimenti; ‘Sense’, ‘Shine’ e ‘Shine Plus’. I modelli “Sense” sono dotati di serie di cerchi in lega “Crosslight” da 18 pollici, sedili Advanced Comfort®, accesso e avviamento senza chiave, oltre a un touchscreen da 10 pollici dotato di Apple CarPlay™ wireless e Android Auto. Tutti i modelli “Sense” sono inoltre dotati di Active Safety Brake, Speed ​​Limit Information, Lane Keeping Assist, Forward Collision Warning e Driver Attention Alert. I modelli “Sense” partono da soli £ 31.995 MRRP OTR.

Sulla base della dotazione di serie delle versioni “Sense”, i modelli “Shine” ottengono My Citroën Drive Plus, il sistema di infotainment e navigazione Citroën di nuova generazione con comandi vocali naturali integrati. Le varianti “Shine” beneficiano anche di un display head-up, una telecamera per la retromarcia con Top Rear Vision, fari automatici Intelligent Beam e un volante riscaldato per maggiore praticità e comfort. La sicurezza è migliorata grazie all’Advanced Active Safety Brake con rilevamento notturno e dei ciclisti e al riconoscimento esteso dei segnali stradali. Le varianti “Shine” sono disponibili a partire da £ 34.495 MRRP OTR.

Le versioni top di gamma “Shine Plus” migliorano i modelli “Shine”, aggiungendo i sedili in Alcantara riscaldabili per guidatore e passeggero anteriore. Le versioni “Shine Plus” sono inoltre dotate di serie dell’Highway Driver Assist, che include l’Adaptive Cruise Control. Le versioni “Shine Plus” partono da £ 35.495 MRRP OTR.