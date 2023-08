Peugeot: ecco i segreti dietro lo sguardo felino delle sue nuove auto

Sin dalla Peugeot Tipo 1 del 1889, il marchio del Leone si caratterizza per i progressi tecnici ed estetici che ha incorporato nei sistemi di illuminazione delle sue automobili. Dai fari nascosti sotto la calandra della 402 dagli “occhi di Sofia Loren” della 504 o allo sguardo felino della 206, l’azienda francese non ha smesso di innovare nella tecnologia e nel design.

Le nuove luci LED Peugeot Matrix incorporano gli ultimi progressi tecnici per garantire il massimo sfruttamento della loro potenza luminosa

La comparsa nel 2012 della tecnologia LED, o diodi emettitori di luce, ha completamente rivoluzionato sia le capacità di illuminazione che la forma dei fari. I LED offrono maggiore libertà nella realizzazione di componenti luminosi, in quanto non sono soggetti ai limiti della tecnologia precedente (alogene e xeno) in termini di forme e dimensioni. Inoltre, offrono una maggiore longevità, da 10 a 15 volte quella delle alogene, e consumano poca elettricità, il che contribuisce a ridurre le emissioni di CO 2.

Il rinnovamento della gamma Peugeot nei segmenti C e D, con il lancio delle Nuove 308, 408 e 508, ha portato con sé la presentazione di una tecnologia che sorprende per prestazioni e possibilità di design. Con i fari Matrix LED, la casa automobilistica del Leone unifica la firma luminosa delle sue vetture con un look deciso e incorporando il motivo dei tre artigli sia nella parte anteriore che in quella posteriore.

I fari Peugeot Matrix LED consentono di sfruttare in ogni momento il loro massimo potenziale luminoso, senza abbagliare i veicoli in avvicinamento o quelli che precedono l’auto o che la stanno superando, oltre a garantire il passaggio automatico dell’illuminazione dall’incrocio all’autostrada e viceversa.

Il segreto di questo sistema sta in 20 diodi LED che modificano permanentemente sia la forma del fascio luminoso che la sua potenza, a seconda delle condizioni esterne rilevate dalla telecamera posizionata nella parte superiore del parabrezza. I segmenti che garantiscono l’illuminazione stradale si attenuano o svaniscono se viene rilevato un veicolo, creando zone d’ombra calcolate al millimetro che non influiscono sulla visibilità e impediscono l’abbagliamento.

Oltre a garantire un’illuminazione ottimale in ogni circostanza, la tecnologia LED Peugeot Matrix può passare automaticamente da una modalità all’altra a seconda delle condizioni esterne. Pertanto, la modalità City si attiva quando il veicolo viaggia tra 0 e 50 km/h. In questo caso si accendono le luci anabbaglianti. In un intervallo di velocità compreso tra 50 e 110 km/h, i fari entrano nella posizione abbagliante, illuminandosi con la massima potenza.

A velocità superiori a 110 km/h per più di 5 secondi, la modalità Highway modifica l’angolo del fascio dei fari abbaglianti (+0,4%) per illuminare di più senza abbagliare gli altri conducenti. Non appena il veicolo procede per più di 5 secondi a una velocità inferiore a 90 km/h, il fascio luminoso ritorna all’angolazione originale.