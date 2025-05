NextStar Energy: la JV di Stellantis celebra un traguardo importante

NextStar Energy celebra oggi un importante traguardo: 8 milioni di ore di lavoro in sicurezza durante la costruzione del sito. La joint venture di Stellantis con LG, insieme al suo partner di costruzione Alberici-Barton Malow (A-BM), ha celebrato l’impresa con le aziende e i dipendenti locali. La costruzione della joint venture di circa 380.000 metri quadrati è iniziata nel 2022 e ha proceduto a ritmo serrato. Ora in fase di completamento, la maggior parte del lavoro rimanente riguarda l’installazione delle apparecchiature.

“Questo traguardo non si limita alle ore di lavoro. È il riflesso dell’incredibile dedizione e degli sforzi collaborativi di innumerevoli persone che lavorano insieme per dare vita a NextStar Energy”, ha dichiarato Danies Lee, CEO di NextStar Energy. “Sono profondamente grato ai nostri partner che hanno senza dubbio stabilito un nuovo standard di eccellenza”.

Ad oggi, oltre 9.000 operai canadesi hanno contribuito alle 8 milioni di ore di lavoro in sicurezza registrate durante il progetto, equivalenti a circa 913 anni. La sicurezza è al centro delle operazioni, e dall’inizio del progetto non si è registrato alcun infortunio con perdita di tempo (LTIR).

“Otto milioni di ore di lavoro in sicurezza rappresentano un traguardo incredibile, che dimostra non solo l’entità del lavoro svolto, ma anche l’impegno incrollabile di A-BM per un ambiente in cui la sicurezza è al primo posto”, ha dichiarato Sean Thibeault, direttore di progetto di A-BM. “Sono estremamente orgoglioso dell’impegno dimostrato dagli artigiani incredibilmente qualificati, dal team di A-BM e dai nostri partner subappaltatori per la loro dedizione al rispetto dei nostri valori fondamentali in materia di sicurezza”.

“A nome del Consiglio Provinciale dell’Edilizia e delle Costruzioni dell’Ontario, desidero congratularmi con i lavoratori del progetto NextStar Energy per aver raggiunto un traguardo significativo di 8 milioni di ore di lavoro in sicurezza. L’attenzione alla sicurezza non si ferma mai, garantendo che ogni singolo lavoratore torni a casa sano e salvo al termine della giornata lavorativa”, ha dichiarato Marc Arsenault, responsabile commerciale e segretario tesoriere del Consiglio Provinciale dell’Edilizia e delle Costruzioni dell’Ontario.

NextStar Energy produce moduli batteria dall’autunno del 2024 e prevede di iniziare la produzione di celle entro la fine dell’anno. Una volta completato, l’impianto sarà il primo impianto di produzione di batterie nazionale su larga scala in Canada. Ad oggi, l’azienda del gruppo Stellantis ha assunto oltre 800 dipendenti.