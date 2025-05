Auto Motor und Sport ha consegnato i tre premi “Best Cars” ad Alfa Romeo

Subito prima dell’inaugurazione dell’836° anniversario del porto di Amburgo, i vincitori del concorso “Best Cars” di auto motor und sport sono stati premiati oggi nella sala dell’asta del pesce in una cornice suggestiva. Tre premi sono stati assegnati all’Alfa Romeo. Per l’ottava volta i lettori di auto motor und sport hanno votato la berlina Giulia al primo posto nella categoria “Mid-size Import”. Nella categoria “SUV compatti/Veicoli fuoristrada d’importazione”, Tonale ha conquistato il primo posto. Stelvio ha vinto nella categoria “SUV di grandi dimensioni/Veicoli fuoristrada d’importazione”. Simonetta Cerruti, Responsabile Vendite del marchio in Europa, ha ritirato personalmente i tre premi.

Tripla vittoria: Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Tonale e Alfa Romeo Stelvio vincono le loro categorie nel premio dei lettori di auto motor und sport

“Desidero ringraziare di cuore i lettori di “auto motor und sport” per questi premi. La passione dei nostri fan per Alfa Romeo è incrollabile da decenni, perché il nostro brand rappresenta molto più di un semplice marchio o di un veicolo: è uno stile di vita, una vera passione. I nostri modelli attuali ispirano con la loro combinazione unica di design italiano, dinamismo sportivo ed esperienza di guida emozionante: valori profondamente radicati nel DNA di Alfa Romeo. Continueremo a portare avanti e rafforzare questi valori con ogni nuova generazione di modelli. Sono profondamente orgoglioso di ricevere oggi questi premi a nome del nostro marchio, ha dichiarato Simonetta Cerruti, Responsabile Vendite Alfa Romeo Europa.



Oltre 94.000 lettori di “auto motor und sport” hanno espresso il loro voto nel concorso “MIigliori Auto”. Hanno selezionato i vincitori tra 462 candidati in 13 categorie di concorso, tra cui anche modelli di veicoli di marchi importati nelle loro categorie. Tutti i veicoli vincitori saranno esposti fino a domenica nella sala dell’asta del pesce di Amburgo. Si prevede che circa 1,5 milioni di visitatori prenderanno parte ai festeggiamenti nel porto.