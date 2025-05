Nuova Jeep Renegade: il non essere più made in Italy potrebbe danneggiarla nelle vendite

Nuova Jeep Renegade è la futura generazione del celebre SUV che viene prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia. Questo modello è atteso nei prossimi anni. C’è chi dice nel 2027 e chi invece pensa che alla fine si dovrà aspettare il 2028 per il suo debutto. Al momento non si sa molto su questa vettura. Qualcuno addirittura pensa che alla fine possa avere anche un nome completamente diverso. Quello che pare certo è che Il SUV compatto non sarà più prodotto in Italia.

La nuova Jeep Renegade non sarà più prodotta in Italia: le vendite del SUV nel nostro paese caleranno?

Molto probabilmente la nuova Jeep Renegade sarà prodotta in Spagna anche se al momento si attendono ancora conferme ufficiali da parte di Jeep. Qualcuno si domanda se questo spostamento di produzione al di fuori dei confini italiani possa danneggiare le vendite della vettura che con la sua prima generazione ha conquistato qui da noi in Italia un gran numero di clienti nel corso della sua lunga carriera. Molti di loro probabilmente sono stati spinti ad acquistare il SUV di Jeep anche per il fatto che fosse prodotto proprio nel nostro paese cosa che purtroppo quasi certamente non si verificherà con la prossima generazione. Il nostro paese è stato uno di quelli in cui si sono vendute più unità di questo modello. Dunque un calo delle immatricolazioni potrebbe essere un bel problema per Jeep.

Per il momento della nuova Jeep Renegade sappiamo che sarà più grande del modello attuale per allontanarsi maggiormente da Jeep Avenger e avvicinarsi alla nuova Jeep Compass. Sappiamo anche che arriverà sul mercato sia in versione elettrica che termica. Non è ancora chiaro se la vettura sarà venduta anche in America. Molto dipenderà dalle strategie che Stellantis intenderà adottare in quel paese. Con i dazi infatti la vendita sarà probabile solo se Jeep sarà in grado di produrre in loco il suo nuovo modello. Una Renegade in America potrebbe avere senso come modello elettrico low cost. Resta da vedere se con una produzione in America ciò sarà possibile.