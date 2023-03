Peugeot 408 GT Plug-in Hybrid eletta “Plug-in Hybrid of the Year 2023”

La Peugeot 408 GT Plug-in Hybrid è stata eletta in Portogallo “Plug-in Hybrid of the Year 2023”, dalla giuria di 20 giudici che compongono l’iniziativa più completa per “Car of the Year / Volante de Cristal Trophy”. L’innovativa 408 ha prevalso tra le concorrenti della categoria e ha consentito a Peugeot di vincere, per il secondo anno consecutivo, il premio come miglior Plug-in Hybrid dell’anno, succedendo alla Peugeot 308, che ha ottenuto lo stesso risultato un anno fa, oltre al principale trofeo di “Auto dell’anno 2022”.

Peugeot 408 PHEV eletta migliore ibrido plug-in in Portogallo

Nata per reinventare i codici delle berline, la Peugeot 408 è una proposta diversa dal resto del mercato e dimostra la creatività degli ingegneri e dei designer del marchio del leone, che propongono una silhouette fastback inedita nel segmento C, la prima del suo genere nella storia del marchio. Questo nuovo modello porta la seduzione al massimo livello, la combinazione di dinamismo, eleganza e piacere di guida che sono diventati i tratti distintivi di Peugeot, aggiungendovi l’emozione di tecnologie all’avanguardia progettate per offrire comfort, sicurezza e sensazioni istintive al volante.

Sorprendente per il suo design, con il suo portamento felino, la Peugeot 408 ha un look unico. La spettacolare architettura garantisce un’abitabilità impressionante, in particolare nella seconda fila di sedili, e anche per quanto riguarda il vano bagagli. L’eccellenza ingegneristica e aerodinamica è incentrata sull’efficienza e l’elettrificazione.

Sono stati questi alcuni dei valori che i 20 giudici del “Trofeo Auto dell’Anno/Volante de Cristal”, in rappresentanza di tanti altri media nazionali, hanno elogiato questa 408 GT Plug-in Hybrid 225. Ma non solo, hanno elogiato il suo eccezionale comportamento su strada, il Peugeot i-Cockpit (volante compatto, strumentazione digitale, touch screen intuitivo), la principale caratteristica degli abitacoli dell’attuale gamma di modelli del marchio del leone, oggi con strumentazione 3D, così come la qualità del design degli interni, unita alla connettività – in particolare il nuovo sistema di infotainment i-Connect – e ai più avanzati aiuti alla guida, in una combinazione di serenità e sicurezza, ergonomia, qualità e tecnologia.

“Dopo aver vinto lo stesso titolo di ‘Plug-in Hybrid of the Year’ un anno fa con la Peugeot 308, modello che all’epoca si era anche aggiudicato il premio mondiale di ‘Auto dell’anno’, è con grande piacere che notiamo che anche la nostra proposta più recente – la Peugeot 408 – ha ottenuto la stessa preferenza della giuria in questo particolare aspetto di questi premi”, ha affermato João Mendes, Direttore di Peugeot Portogallo e Spagna.

Lungo 4,69 m, la 408 ha un generoso passo di 2,79 m per massimizzare lo spazio a bordo. Prodotte in Francia, presso lo stabilimento di Mulhouse, le più recenti proposte del catalogo del Brand possono essere ordinate online o nei punti vendita da settembre 2022. Le prime unità sono già state consegnate ai clienti che potranno, d’ora in poi, essere orgogliosi di loro se per aver guidato un veicolo con il sigillo ufficiale di “Plug-In Hybrid of the Year 2023” in Portogallo.