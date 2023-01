Peugeot 308: eletta Car of the Year 2023 in Slovenia

La Peugeot 308, disponibile per gli acquirenti come berlina a cinque porte e come station wagon, con benzina, diesel, ibrida, ibrida plug-in e presto anche con trazione elettrica, ha vinto il premio di Car of the Year 2023 in Slovena per soli tre punti in più della nuova Opel Astra dopo il voto di otto media sloveni. Mentre al terzo posto si è piazzata Toyota Corolla Cross.

Per tre punti Peugeot 308 si aggiudica il premio di Car of the Year 2023 in Slovenia

Per Peugeot, questo è il secondo titolo di migliore auto in Slovenia negli ultimi sei anni, dopo il 2017, quando il suo modello Peugeot 3008 è diventato l’auto slovena dell’anno. Nel 2002, il predecessore del vincitore di quest’anno, il modello 307, ha vinto anche il titolo di auto slovena dell’anno, il che significa che la Peugeot – ora sotto gli auspici della società internazionale Stellantis – ha vinto il titolo in ogni decennio del terzo millennio. L’evento finale della premiazione per il titolo di Car of the Year 2023 Slovenia – i candidati in totale sono stati 25 – si è tenuto domenica presso lo stabilimento Adria Mobil di Novi Mesto.

Dunque per la berlina della casa automobilistica del Leone un nuovo riconoscimento. La notizia non sorprende se si considera l’importanza di questa auto prodotta in Francia per il marchio di Stellantis. Quando l’auto è stata presentata i vertici di Peugeot hanno evidenziato che si trattava di un modello fondamentale, una sorta di spartiacque in vista del futuro.

Tutti i nuovi modelli di Peugeot deriveranno dalla Peugeot 308 che rappresenta una sorta di manifesto di quelle che sono le intenzioni della casa automobilistica del Leone nei prossimi anni per continuare ad essere protagonista sul mercato in Europa e anche nel resto del mondo incrementando ulteriormente le sue immatricolazioni grazie ai nuovi modelli.