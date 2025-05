Citroën protagonista a “Urban Green” con ë-SpaceTourer e Fabrizio Caselani

Il viaggio di Citroën e della trasmissione “Urban Green”, in onda su Rai Due, prosegue con la settima puntata che dopo Torino, Genova, Reggio Emilia, Padova, Roma e Milano farà tappa a Mantova durante l’appuntamento di questa domenica, 10 maggio a partire dalle 10:00. La volontà di Citroën, così come della trasmissione, è quella di raccontare una nuova dimensione di mobilità elettrica che è quella dei veicoli di grandi dimensioni e in grado di percorrere lunghe percorrenze.

I protagonisti del prossimo appuntamento di “Urban Green” saranno il Citroën ë-SpaceTourer, accanto alla creatività di Fabrizio Caselani; definito da Citroën come collezionista, artigiano e innovatore.

La Citroën ë-SpaceTourer rappresenta il compagno ideale per lunghi viaggi senza compromessi

Protagonista della nuova puntata sarà appunto anche il Citroën ë-SpaceTourer, il modello più spazioso e versatile proposto oggi dalla gamma del costruttore francese. Parliamo di un multispazio completamente elettrico che può accogliere fino a 9 passeggeri, utile per affrontare lunghi viaggi alla massima efficienza possibile. Il dato dell’autonomia garantisce percorrenze superiori ai 300 chilometri, con una singola ricarica, oltre alla possibilità di ricaricare la batteria fino all’80% della capacità in circa 30 minuti. Con il Citroën ë-SpaceTourer il costruttore francese vuole dimostrare che i benefici della mobilità elettrica non ricadono soltanto sui veicoli più piccoli, ma rappresentano una via concreta anche per modelli destinati alle famiglie, al tempo libero e anche ad un utilizzo strettamente professionale.

In un contesto urbano come quello di Mantova, che unisce il fascino del patrimonio storico all’attenzione per la sostenibilità, la scelta di puntare su un modello come l’ë-SpaceTourer rappresenta la conferma dell’impegno utili a rendere la mobilità elettrica accessibile, funzionale e adatta a ogni contesto di utilizzo reale.

Caselani per mettere al centro la passione

Al centro della puntata di Mantova della trasmissione “Urban Green”, oltre al Citroën ë-SpaceTourer, ci sarà anche Fabrizio Caselani. Parliamo di un collezionista che è anche artigiano e innovatore, molto noto in ambiente Citroën e profondo cultore del Costruttore del Double Chevron.

Caselani, nel tempo, ha saputo reinterpretare i modelli più iconici del costruttore francese, a cominciare dalla Type H per finire con la 2CV, in modo da trasformarli in opere contemporanee che guardano all’estetica originale in accordo con tecnologie moderne e dettagli artigianali di alto livello. Il lavoro di Caselani, che si divide fra Mantova e Cremona, rappresenta una prova assoluta di quanto il dialogo tra memoria e futuro risulti fondamentale per una mobilità che non rinunci al fascino della tradizione riuscendo sempre ad evolversi, rispettando pure l’ambiente e risultando protagonista dei nuovi stili di vita.

Con la nuova presenza di Citroën al settimo appuntamento di “Urban Green”, il costruttore francese vuole ribadire la visione inclusiva in tema di transizione energetica. Allo stesso tempo viene dimostrato come è possibile coniugare l’innovazione tecnologica con l’attenzione per l’ambiente e pure la valorizzazione del territorio.