Nuova Peugeot 508: al via gli ordini in Italia

Peugeot ha aperto l’ordinabilità in Italia della nuova Peugeot 508 con una gamma che conta 18 versioni complessive frutto di tre allestimenti, cinque motori e due tipologie di carrozzeria, ed un listino che parte da 42.170 euro.

Con la nuova 508 nelle versioni berlina, station wagon e PSE (Peugeot Sport Engineered), debutta un design profondamente rinnovato. Il frontale è innovativo e ancora più dinamico e vede al centro il nuovo logo della casa del Leone.

Nuova Peugeot 508 interni

Nuova Peugeot 508: il lancio commerciale in Italia è previsto a giugno

La nuova vettura ha inaugurato una nuova firma luminosa a tre artigli nella parte anteriore, integrata perfettamente nei proiettori LED con tecnologia Matrix, estremamente sottili e dal design esclusivo, disponibili di serie su tutte le varianti.

Questa Peugeot si contraddistingue per la sua Allure unica, oltre che per l’Eccellenza dell’ingegneria incentrata sull’efficienza e l’elettrificazione intelligente. Un modello che elargisce Emozioni grazie a tecnologie all’avanguardia dedicate al piacere di guida e all’uso intuitivo.

La nuova Peugeot 508 gioca un ruolo fondamentale nella gamma del brand di Stellantis, in linea con i valori e gli interessi dei clienti che desiderano un prodotto caratterizzato da un design dinamico e appagante, che offra una esperienza a bordo di livello superiore, senza scendere a compromessi in fatto di tecnologia e connettività. Inoltre, offre tutte quelle caratteristiche tipicamente ricercate da una clientela business, confermando la completezza dell’attuale gamma del costruttore francese.

La gamma della 508 2023 vuole essere completa ma allo stesso tempo chiara e semplice e per questo motivo è composta unicamente da tre allestimenti chiamati Allure, GT e PSE.

La Peugeot 508 Allure punta ad offrire ai clienti un livello elevato di equipaggiamenti fin dall’allestimento di ingresso alla gamma. La dotazione di serie è ricca e completa e comprende climatizzatore automatico bizona, proiettori anteriori Full LED Matrix, sistema Visiopark 180° e il Peugeot i-Cockpit con quadro strumenti digitale da 12.3 pollici con navigazione connessa.

La nuova Peugeot 508 GT introduce un livello ancora superiore in termini di stile, sicurezza e comfort grazie ai cerchi in lega da 18”, al Visiopark 360°, al Drive Assist Plus Pack e agli interni in Alcantara e TEP.

Al top c’è la versione Peugeot Sport Engineered

La nuova 508 PSE fa quasi storia a sé nella gamma dell’ammiraglia del Leone. Oltre che essere ricca nella dotazione ed ancora più caratterizzata esteticamente, si distingue per il fatto di esser stata sviluppata da Peugeot Sport.

La versione PSE è completa di tutti gli equipaggiamenti più importanti e tecnologicamente avanzati ma, soprattutto, vanta una dotazione dinamica ed estetica che cambia totalmente il look e le performance del modello. È dotata infatti di una gestione specifica del gruppo propulsore ibrido plug-in e delle sospensioni.

La gamma di motorizzazioni disponibili sulla nuova Peugeot 508 prevede due propulsori endotermici, il diesel BlueHDi 130 e il benzina PureTech 130, entrambi dotati di serie di cambio automatico EAT8 a 8 rapporti.

A queste si aggiungono tre versioni ibride plug-in con potenze di 180, 225 e 360 CV. Quest’ultima è riservata alla nuova Peugeot 508 PSE. Infine, il lancio commerciale in Italia avverrà a giugno.