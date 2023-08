Alfa Romeo Tonale: continua il boom di vendite

Alfa Romeo Tonale sta registrando un successo di prenotazioni senza precedenti, tanto da esaurire le disponibilità fino ad aprile 2024. Lo ha confermato il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato ieri ad Arese in occasione della presentazione della nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Il SUV di segmento C della casa automobilistica milanese che è stato lanciato sul mercato nel 2022, fin da subito ha suscitato l’interesse e l’entusiasmo dei clienti del marchio italiano, che hanno apprezzato il design, la tecnologia e le prestazioni del nuovo modello.

Ordini esauriti fino ad aprile 2024 per alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale è un SUV compatto che si ispira alla tradizione sportiva e stilistica di Alfa Romeo, riprendendo alcuni elementi distintivi come il trilobo anteriore, i fari a LED e il portellone posteriore inclinato. Il modello offre anche una grande versatilità e praticità, grazie alle dimensioni contenute, al bagagliaio capiente e alla trazione integrale. Il modello è protagonista della crescita notevole delle immatricolazioni del Biscione in tutta Europa. In particolare con l’arrivo della versione PHEV le vendite hanno subito una ulteriore impennata tanto che come ricordato da Imparato gli ordini sono pieni fino ad aprile 2024.

Questo ovviamente è molto positivo per Alfa Romeo che negli scorsi anni ha vissuto un calo delle vendite con conti in rosso ma che da un paio di anni a questa parte ha ripreso a crescere tornado alla redditività. Ma ovviamente il successo di Alfa Romeo Tonale fa molto bene anche allo stabilimento Stellantis di Pomigliano D’Arco in Campania dove il SUV viene assemblato e dove grazie anche al buon andamento della Dodge Hornet la produzione sta raggiungendo livelli che non si vedevano da molti anni. Vedremo dunque a proposito di questo modello che novità arriveranno nelle prossime settimane da parte dello storico marchio milanese che vuole tornare ad essere protagonista nel segmento premium del mercato auto in Europa e nel mondo.