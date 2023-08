Alfa Romeo Tonale vs Dodge Hornet: chi vincerà il duello tra cugini nel mercato USA?

Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet sono due SUV compatti che condividono molti elementi in comune, ma si differenziano per stile, prestazioni e prezzo. Entrambi i modelli sono basati sulla stessa piattaforma Small Wide 4×4 di Stellantis, il gruppo automobilistico che riunisce i due marchi storici. Tuttavia, le due vetture hanno una personalità distinta e si rivolgono a target diversi.

In tanti si domandano chi vincerà la sfida fratricida negli Stati Uniti tra Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet

Alfa Romeo Tonale è il primo SUV ibrido plug-in del marchio italiano, che punta a rilanciare la sua presenza nel mercato americano con un prodotto più accessibile e attraente rispetto alla Stelvio. Il Tonale ha un design elegante e sportivo, che richiama i tratti distintivi dell’Alfa Romeo, come il classico Scudetto, i fari a mandorla e le linee dinamiche. L’interno è curato nei dettagli e offre materiali di qualità, come pelle, alluminio e legno. Il Tonale è dotato di un motore turbo a quattro cilindri da 1.3 litri abbinato a un motore elettrico posteriore, che insieme erogano 280 CV di potenza e 270 Nm di coppia. Il Tonale ha una batteria da 11,4 kWh che gli consente di percorrere fino a 50 km in modalità elettrica. Il Tonale ha anche diverse modalità di guida, tra cui Dynamic, Natural e Advanced Efficiency, che influenzano le prestazioni e i consumi del veicolo.

La Dodge Hornet è il nuovo SUV compatto del marchio americano, che si propone come un’alternativa più aggressiva rispetto ad Alfa Romeo Tonale. La Hornet ha un aspetto robusto e muscoloso, con una griglia a nido d’ape, delle prese d’aria sul cofano e dei passaruota pronunciati. L’abitacolo è ampio e funzionale, con una plancia dominata da uno schermo touch da 10,1 pollici e un cruscotto digitale da 10,25 pollici. La Hornet offre due opzioni di motore: un motore ibrido plug-in a benzina da 1,3 litri FireFly da 268 CV e da un motore turbo a benzina GME da 2,0 litri chiamato “Hurricane4” da 285 CV e 519 Nm di coppia. La Hornet ha anche una batteria da 11,4 kWh, ma con un’autonomia elettrica inferiore di 40 km. La Hornet dispone inoltre di una funzione PowerShot, che consente di sfruttare al massimo la potenza del motore per alcuni secondi.

Il confronto tra l’Alfa Romeo Tonale e la Dodge Hornet si basa su diversi fattori, tra cui il design, le prestazioni, l’equipaggiamento e il prezzo. Il Tonale ha un aspetto più raffinato e armonioso, mentre la Hornet ha un look più spigoloso e imponente. Il Tonale ha una potenza inferiore alla Hornet, ma ha una maggiore efficienza energetica e una migliore guidabilità. Il Tonale ha anche un interno più lussuoso e ricco di tecnologia, mentre la Hornet ha più spazio per i passeggeri e i bagagli. Infine, il Tonale ha un prezzo più elevato rispetto alla Hornet, ma offre anche un marchio più prestigioso e una maggiore esclusività.

Chi vincerà il duello dei cugini sul mercato USA? Dipende dai gusti e dalle esigenze dei consumatori. Alfa Romeo Tonale si rivolge a chi cerca uno SUV compatto dal fascino italiano, con uno stile elegante, delle prestazioni brillanti e una dotazione ricca. La Dodge Hornet si rivolge invece a chi cerca uno SUV compatto dal carattere americano, con un aspetto robusto, delle prestazioni potenti e una praticità elevata. Vedremo nei prossimi mesi come saranno andate le cose negli Stati Uniti.