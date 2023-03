Alfa Romeo Tonale: a Pomigliano avviata la produzione della versione per gli USA

Alfa Romeo ha annunciato oggi l’inizio ufficiale della produzione al dettaglio della nuovissima Alfa Romeo Tonale PHEV 2024. Il primo ibrido plug-in di Alfa Romeo viene costruito nello stabilimento Giambattista Vico Stellantis di Pomigliano d’Arco, vicino Napoli, uno dei siti produttivi più avanzati dell’azienda. Il Tonale PHEV inizierà ad arrivare presso i rivenditori canadesi a giugno.

A Pomigliano partita la produzione per Alfa Romeo Tonale per gli USA

Alfa Romeo Tonale entra nel segmento dei CUV compatti premium con trazione integrale standard, oltre 48 chilometri di autonomia elettrica e un prezzo al dettaglio suggerito dal produttore negli USA di $ 44.995. “L’Alfa Romeo Tonale offre oltre 48 chilometri di autonomia elettrica, 285 cavalli best-in-class e un elenco di caratteristiche tecnologiche”, ha dichiarato Larry Dominique, vicepresidente senior e capo di Alfa Romeo North America. “Entrare nel competitivo segmento delle sport-utility compatte premium con un prodotto così avvincente e la prima offerta elettrificata del nostro marchio mostra una chiara direzione per il futuro di Alfa Romeo”.

La nuovissima Alfa Romeo Tonale apre una nuova era di lusso, elettrificazione e connettività, pur rimanendo fedele al DNA ispirato alle corse per cui Alfa Romeo è famosa. Come primo SUV compatto di Alfa Romeo, i consumatori nordamericani sperimenteranno più di 110 anni di eredità racchiusi in ogni vettura.

L’evoluzione delle prestazioni è guidata da un propulsore ibrido plug-in con una batteria agli ioni di litio da 15,5 kWh e un motore elettrico da 90 kW che offre un’autonomia elettrica di oltre 48 chilometri. Il motore turbo da 1,3 litri aggiuntivo contribuisce a una potenza di 285 cavalli best-in-class e ogni Alfa Romeo Tonale PHEV include la trazione integrale. La nuova Alfa Romeo Tonale offre anche un quattro cilindri in linea turbocompresso da 2,0 litri tecnologicamente avanzato, membro della famiglia Global Medium Engine di Stellantis, valutato con una potenza standard best-in-class di 256 e 295 lb.-ft. di coppia. Dotato di turbocompressore twin-scroll a bassa inerzia, iniezione diretta di carburante e tecnologia engine stop-start, questo motore conferisce a Tonale le prestazioni dinamiche e la guidabilità iconiche del marchio.

Le esaltanti dinamiche di guida sono assistite da un sistema FDS (Frequency Damping Suspension) a risposta rapida, progettato per creare una guida confortevole e regolare automaticamente le sospensioni per una guida vivace. Il SUV del Biscione presenta anche una varietà di sistemi di assistenza alla guida, Uconnect 5, una nuovissima piattaforma di connettività con Alfa Connect e un moderno stile italiano.

Lo stabilimento Giambattista Vico di Stellantis è un modernissimo impianto di assemblaggio. Progettato da Alfa Romeo, lo stabilimento è operativo dal 1972. Il complesso industriale ha prodotto ad oggi più di 5 milioni di vetture e ha vinto numerosi premi internazionali, tra cui nel 2013 con la certificazione World Class Manufacturing (WCM) Gold. Da allora l’impianto ha apportato aggiornamenti significativi per nuove tecnologie e una maggiore elettrificazione.