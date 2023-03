Dodge starebbe pensando ad una Charger Daytona SRT “termica”

In casa Dodge si lavora ad un ambizioso piano strategico utile per mettere a punto una considerevole nuova offensiva di prodotti. All’ordine del giorno ci sarebbe infatti il lancio di tutta una serie di nuovi modelli del costruttore americano di casa Stellantis, a cominciare dall’inedito modello che prenderà il posto della Dodge Durango. Si starebbe poi facendo largo anche una variante dotata di un “tradizionale” propulsore termico della Charger Daytona SRT Concept elettrica.

È infatti già noto come Dodge abbia già posto le basi alla realizzazione di un piano strategico particolarmente ambizioso. La nuova roadmap prevede il lancio di nuovi modelli supportati dal Gruppo Stellantis, che gli permetterà di ampliare la sua gamma di prodotti. Proprio durante un recente evento che il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA ha tenuto negli Stati Uniti, destinandolo ai concessionari locali, è stata svelata la nuova conformazione della gamma del costruttore americano. Sebbene le informazioni avrebbero dovuto rimanere segrete, sono emerse alcune indiscrezioni sulla nuova gamma di prodotti a marchio Dodge grazie ad una serie di dichiarazioni di un utente di Reddit. Le indiscrezioni ci dicono che Dodge sta lavorando non solo sulla sua prima elettrica, ma soprattutto su ulteriori due modelli molto interessanti.

Il modello che sostituirà l’attuale Dodge Durango si chiamerà Stealth

Uno dei modelli della nuova gamma di Dodge che subirà il cambiamento maggiore è l’attuale Durango. Un grande SUV a tre file di sedili il cui futuro, secondo queste ultime indiscrezioni, prevede la sostituzione totale mediante un modello completamente nuovo. La Dodge Durango, come la conosciamo oggi, ha i giorni contati. Una concept car che anticipa la sostituzione di questo modello è stata presentata ai concessionari in occasione dell’evento organizzato da Stellantis. Un modello concettuale che anticipa lo stile che sarà seguito dal modello sostitutivo della Durango. Non sono stati rivelati dettagli specifici sulla concept car, anche se dovrebbe risultare molto diversa dal modello attualmente commercializzato dal costruttore americano di casa Stellantis. Inoltre, questo nuovo modello metterà in pratica anche un concreto cambiamento in termini di denominazione ufficiale.

Il successore della Durango dovrebbe infatti chiamarsi Dodge Stealth con la quale il costruttore vorrebbe cominciare una nuova avventura nel competitivo segmento dei grandi SUV. Sono infatti trascorsi più di venti anni da quando la prima generazione della Durango è stata introdotta nella gamma del marchio. Un lungo viaggio commerciale che si concluderà nel prossimo futuro.

La Dodge Charger Daytona SRT

Si prospetta purea una inedita Charger Daytona SRT con propulsore endotermico

L’elettrificazione è stata un’altra delle chiavi principali dell’evento. La Dodge Charger Daytona SRT Concept era stata infatti presentata con l’obiettivo di confermare ai concessionari l’ambizioso processo di elettrificazione che il marchio ha avviato. Ricordiamo che questo modello concettuale anticipa le chiavi principali di quella che sarà la prima vettura 100% elettrica di serie a marchio Dodge.

In linea con alcune informazioni emerse qualche mese fa, è stata nuovamente sollevata la possibilità che la versione di serie della Charger Daytona SRT Concept possa disporre anche di una versione dotata di un motore endotermico. Nello specifico si tratterebbe di un propulsore alimentato a benzina a sei cilindri da 3,0 litri di cilindrata. Lo stesso Tim Kuniskis, CEO di Dodge, aveva assicurato a suo tempo che, sebbene la Charger Daytona SRT Concept di produzione sarà un’auto elettrica, se necessario sarebbe stata aggiunta una variante con propulsore endotermico nella sua gamma. A livello tecnico è possibile. Ultimo ma non meno importante, queste nuove informazioni evidenziano anche l’intenzione di Dodge di commercializzare la nuova generazione della Charger nelle varianti a due e quattro porte.