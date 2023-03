Stellantis Windsor: ottime notizie per lo stabilimento

Lo stabilimento di assemblaggio di Stellantis Windsor (Ontario) è stato riconosciuto per il suo impegno nella tutela dell’ambiente, ottenendo la certificazione Conservation Gold del Wildlife Habitat Council (WHC) attraverso 15 diversi progetti ambientali presso la struttura di Windsor , Ontario, Canada.

Premiato lo stabilimento Stellantis Windsor

Lo stabilimento di Windsor Assembly è stato designato come Certified Gold, a significare la leadership tra gli oltre 600 membri dei programmi WHC Conservation Certification. Assegnati ogni due anni, gli onori di eccellenza ambientale vengono assegnati alle designazioni Certified, Silver o Gold. Lo stabilimento e i suoi dipendenti hanno ricevuto un punteggio combinato di 446 punti per i loro sforzi – superando di gran lunga il minimo richiesto del livello Gold di 262 punti – per i progetti nelle seguenti categorie: Consapevolezza e coinvolgimento della comunità, Foreste, Paesaggio, Prateria, Formazione e Zone umide/Acqua Programmi Corpi.

Tra i programmi di sensibilizzazione ambientale condotti dai dipendenti e dai membri di Stellantis e Unifor Local 444 Windsor Assembly Plant Joint Workplace Committee c’erano eventi di opere d’arte ambientale, piantare alberi su proprietà vegetali e riordinare l’area di conservazione situata intorno alla struttura.

“Siamo onorati di essere riconosciuti dal Wildlife Habitat Council come riconoscimento per i nostri continui sforzi per promuovere un impatto ambientale positivo e sostenibile in tutta la comunità locale”, ha affermato Dave Bellaire, direttore dell’impianto di assemblaggio di Windsor. “Sono orgoglioso della dedizione e della leadership dimostrate dai nostri dipendenti e dal Comitato congiunto sul posto di lavoro 444 locale di Unifor. Il riconoscimento da parte di organizzazioni stimate come WHC dimostra che stiamo contribuendo a fare la differenza”.

“Lo stabilimento di assemblaggio di Stellantis Windsor è riconosciuto come conforme ai severi requisiti della certificazione di conservazione WHC”, ha affermato Margaret O’Gorman, presidente di WHC. “Le aziende che ottengono la certificazione di conservazione WHC, come lo Stellantis Windsor Assembly Plant, sono leader ambientali, gestiscono volontariamente le loro terre per supportare ecosistemi sostenibili e le comunità che li circondano”.

Il riconoscimento dello stato Certified Gold si basa sui recenti riconoscimenti conferiti all’impianto di Stellantis dal WHC. Nel 2021, l’impianto ha ricevuto il WHC Ibis Award. Riconosce un programma certificato WHC che ha dimostrato resilienza di spirito e progresso della conservazione nonostante i blocchi, le quarantene e ulteriori regolamenti imposti dal governo durante la pandemia di COVID-19. Nel 2022, l’impianto è stato anche riconosciuto con Conservation Certification dal WHC per la promozione della sostenibilità ambientale all’interno della comunità locale dove decine di dipendenti volontari hanno partecipato a una pulizia del Turkey Creek, situato adiacente alla struttura in osservanza della Giornata mondiale dell’ambiente.