Nuova Lancia Delta HF: grande potenza per la futura top di gamma

La Lancia Delta HF è stata una delle auto più amate e vincenti della storia del rally, con sei titoli mondiali costruttori e 46 vittorie tra il 1987 e il 1992. Ora, dopo quasi trent’anni, il marchio italiano potrebbe riportare in vita questo modello, in una versione completamente rinnovata e modernizzata. Si tratta di un progetto ancora in fase di studio, ma che sembra avere buone possibilità di realizzazione, grazie al sostegno del gruppo Stellantis, di cui Lancia fa parte. Il render che vedete in questa pagina è stato realizzato dal designer Andrea Bonamore, che ha immaginato come potrebbe essere la nuova Lancia Delta HF.

Nuova Lancia Delta HF: possibile il suo arrivo nei prossimi anni dopo il lancio della versione normale che avverrà nel 2028

Si tratta di una reinterpretazione della Delta HF Integrale, la versione più potente e sportiva della Delta di seconda generazione. Il render riprende alcuni elementi stilistici dell’antenata, come la griglia nera, le prese d’aria sul cofano e sulle fiancate, il tetto spiovente, lo spoiler posteriore e i cerchi in lega dal disegno a cinque razze. Tuttavia, si tratta di una vettura moderna e tecnologica, dotata di fari a LED, portiere senza maniglie, portellone posteriore in vetro e logo retroilluminato.

La nuova Lancia Delta HF sarà basata sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, una base modulare e flessibile, adatta sia alle vetture termiche che a quelle elettriche. Per la versione HF, si ipotizza l’utilizzo di un motore turbo benzina da oltre 400 CV, abbinato a una trazione integrale. Si tratterebbe quindi di una vettura dalle prestazioni elevate e dal carattere sportivo, in grado di offrire sensazioni di guida emozionanti.

La nuova Lancia Delta HF potrebbe arrivare sul mercato nel 2029, dopo che nel 2028 sarà stata lanciata la Delta normale, a distanza di quasi vent’anni dalla fine della produzione della Delta di terza generazione. Si tratta di un progetto ambizioso e affascinante, che mira a rilanciare il marchio Lancia nel settore delle auto sportive. Speriamo che la nuova Delta HF sia all’altezza delle aspettative e che riesca a conquistare il cuore dei clienti come fece la sua antenata.