Nuova Lancia Ypsilon: ecco quali saranno i punti di forza per battere la concorrenza

Lancia Ypsilon è una delle city car più amate dagli italiani, grazie al suo stile elegante, alla sua praticità e alla sua affidabilità. Ma la vettura attuale, lanciata nel 2011, è ormai datata e necessita di un rinnovamento profondo. Ecco perché la casa torinese sta lavorando alla nuova Lancia Ypsilon, futura generazione che dovrebbe arrivare sul mercato agli inizi del 2024.

Ecco quali saranno i punti di forza della nuova Lancia Ypsilon il cui debutto ormai è vicino

La nuova Lancia Ypsilon sarà una vettura completamente diversa dalla precedente, sia dal punto di vista estetico che tecnico. Il design sarà ispirato alla concept car Lancia Pu+Ra HPE , presentata alla Milano Design Week 2023, che come sappiamo rappresenta una sorta di manifesto delle future auto della casa automobilistica piemontese. La nuova Ypsilon sarà anche più grande e spaziosa della vecchia, con una lunghezza di circa 4 metri e un bagagliaio di oltre 300 litri.

Ma la vera novità della nuova Lancia Ypsilon sarà la sua propulsione elettrica. La vettura sarà infatti basata sulla piattaforma CMP del gruppo Stellantis, la stessa che equipaggia le Peugeot 208 e le Opel Corsa elettriche. Questo significa che la nuova Ypsilon avrà una batteria da oltre 50 kWh e un motore da 156 CV, in grado di garantire un’autonomia di circa 400 km.

La nuova Lancia Ypsilon sarà anche dotata di una serie di sistemi di assistenza alla guida e di connettività, che la renderanno un’auto di segmento B ma premium. La nuova Lancia Ypsilon sarà una city car moderna, elegante e tecnologica, in grado di competere con le rivali più agguerrite del segmento, come la Fiat 500 elettrica, la Renault Zoe, la Volkswagen ID.2 e la Mini Cooper SE. Il prezzo della nuova Ypsilon sarà di certo interessante. La vettura dunque punterà su eleganza, tecnologia, connettività e stile italiano per farsi largo nel segmento B premium provando a dare serio filo da torcere alla concorrenza.