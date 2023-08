Nuova Fiat Croma GT: la futura ammiraglia diventa ancora più sportiva

Fiat Croma è stata una delle berline più apprezzate e vendute di Fiat, grazie al suo design elegante, alla sua abitabilità e alla sua affidabilità. La vettura, che è stata prodotta dal 1985 al 2011, ha avuto due generazioni, entrambe caratterizzate da una linea armoniosa e da una dotazione ricca e confortevole. Ma da tempo il marchio di Torino non propone una berlina nella sua gamma, lasciando un vuoto che i suoi fan vorrebbero riempire. E se il sogno di una nuova berlina potesse presto diventare realtà? È quello a cui ha pensato il designer e architetto Tommaso D’Amico, che ha pubblicato sul suo canale ufficiale di YouTube un video in cui ipotizza una nuova Fiat Croma GT. Si tratterebbe di una berlina sportiva e dinamica e che sarebbe basata sulla piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis, la stessa che ospiterà le altre vetture di segmento D ed E del gruppo.

Ecco come potrebbe apparire in futuro una nuova Fiat Croma GT

La nuova Fiat Croma GT sarebbe una vettura completamente diversa dalla precedente, sia dal punto di vista estetico che tecnico. Il design sarebbe più moderno e aggressivo, con linee più tese e proporzioni più slanciate. La carrozzeria sarebbe più lunga di circa 20 cm, per offrire più spazio agli occupanti e al bagagliaio.

La nuova Fiat Croma GT sarebbe anche una vettura innovativa e sostenibile, grazie all’introduzione di motori ibridi ed elettrici. La vettura inoltre, al pari di tutte le ultime auto della principale casa automobilistica italiana sarebbe inoltre una vettura connessa e sicura, grazie all’adozione di un nuovo sistema di infotainment etc. La vettura sarebbe anche equipaggiata con numerosi sistemi di assistenza alla guida, come il freno automatico d’emergenza, il mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e il cruise control adattivo.

La nuova Fiat Croma GT si inserirebbe in un piano di rinnovamento della gamma che prevede numerose novità tra cui la nuova Panda e la nuova Multipla. Ricordiamo però che per il momento non ci sono notizie ufficiali circa la possibilità che Fiat voglia portare sul mercato una vettura di questo tipo. Anzi le probabilità che ciò accada sembrano davvero scarsissime.