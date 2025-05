Fiat Campagnola X, il fuoristrada italiano che può unire tradizione e innovazione

Fiat potrebbe presto riaffermare la propria presenza nel mondo dell’off-road autentico con un nuovo veicolo compatto, resistente e ispirato al leggendario passato del marchio. Il nome in codice “Campagnola X” rappresenterebbe un chiaro omaggio alla celebre Campagnola, storicamente impiegata anche dalle forze armate italiane, ma reinterpretata in chiave contemporanea, con soluzioni stilistiche moderne e tecnologie di ultima generazione.

Il design del veicolo, secondo indiscrezioni, punterebbe su un’estetica grintosa e robusta, con forme squadrate, paraurti in acciaio, protezione sottoscocca visibile e passaruota ben evidenti. Con una lunghezza intorno ai 4 metri, il futuro fuoristrada Fiat sarebbe agile nei percorsi più impervi ma anche perfetto per l’utilizzo urbano. L’equipaggiamento esterno includerebbe fari full LED con firma luminosa a “U” e la possibilità di rimuovere il tetto, in stile Jeep Wrangler o Suzuki Jimny, per offrire un’esperienza di guida all’aria aperta.

A livello meccanico, per una nuova Fiat Campagnola X si ipotizza l’impiego di un telaio a longheroni o di una piattaforma modulare ad alta rigidità, accompagnata da sospensioni a lunga escursione e trazione integrale permanente. La presenza di differenziali bloccabili e modalità di guida specifiche (come neve, fango, sabbia, roccia) lo renderebbero altamente performante in ogni contesto. Non è esclusa una motorizzazione ibrida o full electric, con doppio motore per asse, ideale per il controllo della coppia motrice su superfici scivolose.

All’interno, l’abitacolo della Campagnola X dovrebbe seguire una filosofia funzionale e resistente, con materiali facili da pulire, sedili impermeabili, grandi manopole fisiche e un display centrale da 10 pollici con sistema Uconnect. Non mancherebbero ADAS di ultima generazione, spazi portaoggetti generosi e un vano di carico modulabile, perfetto per attrezzature sportive o da campeggio.

La Fiat Campagnola X potrebbe posizionarsi come una proposta più accessibile, compatta e versatile rispetto ai blasonati Jeep Wrangler o Suzuki Jimny, conquistando una clientela giovane, dinamica e amante delle avventure off-road con un tocco di stile retrò.