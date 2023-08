Nuova Fiat Multipla: il brutto anatroccolo diventa cigno?

Nuova Fiat Multipla dovrebbe essere la grande novità di Fiat per il 2025. La vettura, il cui nome deve ancora essere confermato, dovrebbe debuttare entro la fine di quell’anno. Si tratterà di un crossover di segmento C che utilizzerà la piattaforma STLA Medium e che dovrebbe avere una lunghezza tra i 4,3 e i 4,4 m. Questa auto sarà la seconda vettura di una nuova famiglia di auto Fiat che avrà come sua capostipite la nuova Fiat Panda il cui debutto è previsto nel mese di luglio del 2024.

Se fosse confermato che si chiamerà davvero così la nuova Fiat Multipla potrebbe stupire per il suo look

Si tratterà di auto dalle linee squadrate e con uno stile minimalista che si differenzieranno dal resto della gamma della principale casa italiana per un prezzo più alla portata di tutti anche nelle versioni completamente elettrice che ovviamente non mancheranno. Chi ha visto i primi disegni della nuova Fiat Multipla è rimasto favorevolmente colpito affermando che questa vettura che in passato nella sua versione originale è stata molto criticata per il suo design, potrebbe adesso stupire.

Dunque sembrano esserci buone possibilità che la nuova Fiat Multipla passi dall’essere una sorta di brutto anatroccolo a vero e proprio cigno con la sua nuova versione che sarà costruita presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco. La vettura sostituirà in un solo colpo la 500X e la Tipo che usciranno di scena proprio alla fine del 2025.

Di questa auto già nel corso del prossimo anno potrebbe essere confermato il nome e non escludiamo che possa trapelare anche qualche immagine teaser che potrebbe anticipare quelle che saranno le linee di design effettive di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori una volta che sarà stato svelato dalla principale casa automobilistica italiana.