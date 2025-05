Nuova Jeep Compass elettrica: nuove foto spia a poche ore dal debutto ufficiale

Domani avverrà il debutto ufficiale della nuova Jeep Compass elettrica che dovrebbe essere svelata insieme alla versione ibrida con entrambe che saranno prodotte presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia. Nel frattempo sul web sono apparse nuove foto spia del prototipo della versione a zero emissioni del SUV che sono state pubblicate sui social da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit. Vi ricordiamo che noi comunque già lo scorso 1 maggio vi abbiamo mostrato in anteprima le prime immagini senza veli del nuovo modello che dunque non ha più segreti.

Le ultime foto spia della nuova Jeep Compass a poche ore dal debutto ufficiale

Numerose unità della vettura in versione prototipo camuffato sono state avvistate in Italia sopra una bisarca. Ricordiamo che la nuova Jeep Compass arriverà sul mercato in diverse motorizzazioni: completamente elettriche, ibride tradizionali e ibride plug-in. Alla base di tutte le configurazioni ci sarà la piattaforma modulare STLA Medium di Stellantis, la stessa già impiegata nei più recenti modelli del gruppo come le Peugeot E-3008, E-5008 e la nuova Opel Grandland, confermando così l’adozione di un’architettura tecnologicamente avanzata e condivisa. Il design, pur mantenendo saldi i tratti distintivi del marchio Jeep, come la storica griglia a sette feritoie, presenta un aggiornamento stilistico importante.

Il frontale è stato rivisitato con un look più contemporaneo, grazie all’introduzione di nuovi fari a LED disposti verticalmente e a una calandra chiusa, tipica delle versioni alimentate esclusivamente a batteria. Anche il posteriore è stato ridisegnato: ora ospita una barra luminosa a tutta larghezza che include un logo “Jeep” illuminato, contribuendo a rendere l’auto immediatamente riconoscibile anche di notte. Su uno dei prototipi fotografati si distingue inoltre una lettera “e” posizionata sul paraurti posteriore, un chiaro segnale che identifica la variante completamente elettrica del modello.

Vedremo dunque domani cos’altro emergerà a proposito della nuova Jeep Compass e di quelle che saranno le sue caratteristiche. Ipotizziamo inoltre che possano essere svelati nuovi dettagli anche per quanto riguarda l’avvio della produzione a Melfi, l’apertura degli ordini e la data relativa alle prime consegne. Difficilmente invece avremo informazioni precise sui prezzi cosa che generalmente viene fatta in fase di apertura degli ordini.