Alfa Romeo Junior: già oltre 36.000 ordini a livello globale

Alfa Romeo Junior si conferma un vero successo commerciale per la casa automobilistica del biscione. Il SUV compatto di Alfa Romeo, nuovo entry level della gamma al posto della MiTo ha già raccolto oltre 36 mila ordini a livello globale. Si tratta di un risultato davvero lusinghiero che infatti stra trainando la casa automobilistica milanese che nel primo trimestre del 2025 ha visto aumentare le sue immatricolazioni del 29%.

A soli pochi mesi dal suo lancio commerciale in ben 38 Paesi, la nuova Alfa Romeo Junior ha già raggiunto un importante traguardo, totalizzando circa 36.000 ordini, un risultato particolarmente significativo. Di questi, il 18% è rappresentato da versioni completamente elettriche, segno di una crescente apertura da parte del pubblico verso la mobilità a zero emissioni. L’entusiasmo con cui i clienti europei hanno accolto la Junior ha avuto un impatto decisivo sul successo complessivo della gamma Alfa Romeo.

Alfa Romeo Junior che viene prodotto a Tychy in Polonia dunque si conferma una scommessa vinta per la casa milanese che spera così di avere un rinnovato slancio sul mercato a livello globale in attesa del debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio che come sappiamo si mostrerà per la prima volta già nel corso del 2025 per poi arrivare sul mercato con l’apertura degli ordini nel corso dei primi mesi del prossimo anno.

Anche il numero uno di Alfa Romeo l’amministratore delegato Santo Ficili ha ammesso che Alfa Romeo Junior è stato accolto con estremo entusiasmo e la cosa ovviamente non può che fare piacere al CEO del biscione in attesa di vedere se lo stesso successo sarà riservato anche ai futuri modelli che Alfa Romeo intende portare sul mercato a cominciare dalle nuove Stelvio e Giulia senza dimenticare il ritorno nel segmento E del 2027 e la nuova Tonale che invece vedremo tra il 2028 e il 2029.