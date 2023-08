Nuova Fiat Panda: in un video il design definitivo?

Nuova Fiat Panda continua a far parlare di se in attesa del debutto che avverrà tra meno di un anno: l’11 luglio 2024. In quella data in cui Fiat festeggia 125 anni di attività, la vettura sarà presentata ufficialmente anche se sembra molto probabile che come avvenuto quest’anno con le nuove Fiat Topolino e Fiat 600 già nei mesi precedenti trapeleranno da parte della stessa Fiat le prime immagini e video del nuovo modello.

In un video mostrato quello che potrebbe essere il design definitivo della nuova Fiat Panda il cui debutto è previsto a metà del 2024

Ad ogni modo sulla base di quanto emerso fino ad ora è già possibile farsi una buona idea di quello che sarà il design della nuova Fiat Panda. L’auto sarà un crossover lungo circa 4 m e avrà molto in comune con la Citroen E-C3. Ovviamente molti elementi di design saranno presi direttamente dalla concept Fiat Centoventi. Sulla base di queste notizie emerse nelle ultime settimane sul web è apparso un video render che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo di questa auto e a giudicare da quanto vediamo possiamo dire che siamo davvero molto vicini a quello che potrebbe essere il look di questo importante modello di Fiat.

Si tratta del video pubblicato su YouTube dal canale Mahboub1 che mostra quello che potrebbe essere il design della nuova Fiat Panda in quella che sarà la sua versione più attesa e cioè l’elettrica al 100 per cento con autonomia di oltre 300 km e un prezzo di partenza che sarà inferiore ai 25 mila euro al netto di eventuali incentivi. Questa auto che dunque potrebbe rappresentare una sorta di rivoluzione non solo per Fiat ma per l’intero mercato delle auto elettriche in Europa, avrà uno stile squadrato e moderno. Al suo interno le linee saranno minimaliste e la tecnologia sarà notevolmente migliorata rispetto al modello attuale.

Quanto al luogo di produzione della nuova Fiat Panda, al momento non vi sono certezze anche se in pole position sembrano esserci gli stabilimenti Stellantis di Trnava in Slovacchia e di Kragujevac in Serbia. Ma ovviamente non si escludono sorprese fino a quando Fiat non dirà chiaramente dove questa auto sarà costruita. Per adesso sappiamo solo che saranno più di uno nel mondo gli stabilimenti di Stellantis ad accogliere la sua produzione. Del resto parliamo di una world car che sarà venduta anche in America Latina. Africa e forse Asia.