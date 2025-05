Fiat Tipo: super offerta a maggio 2025, costa meno di Fiat Panda

Fiat Tipo, sebbene se ne parli molto poco attualmente, continua ad essere presente nella gamma di Fiat anche se probabilmente a fine anno dirà addio definitivo. Nel frattempo la casa automobilistica torinese continua a proporre la sua auto di segmento C a prezzi davvero interessanti. Anche a maggio la vettura di Fiat è offerta ad un prezzo super addirittura più basso rispetto a quello dell’attuale Fiat Panda. Questa auto che presto dirà addio per lasciare posto alle nuove Fiat Pandissima e Panda Fastback pur garantendo tanto spazio al suo interno e rifiniture di tutto rispetto e anche una motorizzazione diesel viene proposta ad un prezzo decisamentre allettante a maggio 2025.

Anche a maggio 2025 super promozione per la Fiat Tipo in Italia

La Fiat Tipo è attualmente offerta con una promozione interessante che consente di acquistarla a 16.200 euro, un prezzo ridotto rispetto ai 18.200 euro del listino ufficiale, aderendo a un piano di finanziamento proposto da Stellantis. Secondo la simulazione fornita dalla casa automobilistica, non è richiesto alcun anticipo iniziale: il piano prevede 35 rate mensili da 336 euro ciascuna e una maxi rata finale pari a 8.478 euro. L’offerta sarà disponibile fino al 31 maggio 2025. Tuttavia, è importante prestare attenzione agli oneri finanziari: il TAN applicato è dell’8,75% e il TAEG raggiunge l’11,79%.

Ricordiamo infine che nella Fiat Tipo è possibile trovare ancora il 1.6 MultiJet II da 130 CV. Insomma sicuramente una proposta interessante che siamo sicuri finirà per riscontrare un buon numero di persone interessate come del resto è già avvenuto negli scorsi mesi. Non a caso sono in tanti già adesso a rimpiangere il modello a causa del suo imminente addio. La speranza è che un giorno Fiat possa decidere nuovamente di riportare una vettura di questo tipo sul mercato.