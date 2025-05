Terre di Canossa Rally 2025: auto storiche speciali e supercar in Toscana

Tutto pronto per Terre di Canossa Rally 2025. L’evento, giunto alla quindicesima edizione, punta ad affermarsi ancora una volta nel cuore dei partecipanti e degli appassionati. Gli organizzatori hanno fatto del loro meglio per far crescere ulteriormente la qualità del pacchetto. Attese al via tante auto storiche prodotte fino al 2000 e diverse supercar moderne nate dopo il 2001. Le date da segnare in agenda sono quelle che vanno dall’8 all’11 maggio.

Terre di Canossa Rally, giunto quest’anno alla quindicesima edizione, si avvia velocemente alla maturità anagrafica. Il suo appeal è ormai ben consolidato. La forza attrattiva della manifestazione si deve, in gran parte, all’originalità del format. Siamo al cospetto di un Rally di Regolarità Superturistica, con prove cronometrate e di media, impostato soprattutto come un’esperienza e una scoperta. Questo fa la differenza.

Così è stato quando faceva scoprire il mondo e le terre di Matilde di Canossa, regina d’Italia nel XII secolo. Così è stato quando ha offerto un’immersione nelle cave di Carrara e nei laboratori artistici di Pietrasanta, come pure quando ha offerto agli ospiti delle affascinanti ed esclusive serate sul mare di Forte dei Marmi, solo per citarne alcune.

Tra le gemme del territorio

Terre di Canossa Rally 2025 punta ancora sulla capacità attrattiva offerta dai tesori italiani, con un viaggio alla scoperta delle terre etrusche, delle antiche terme, della magia di una Toscana sconosciuta, dove le strade sembrano essere state create per il piacere di guida. Un valore aggiunto di non poco conto per gli appassionati possessori delle auto storiche e delle supercar moderne attese ai nastri di partenza.

A fare da base logistica sarà la raffinata Punta Ala, da cui il corteo di mezzi a quattro ruote si dipanerà alla volta delle varie destinazioni. Ciascuna tappa avrà un tema preciso a caratterizzarla. Quella orientale attraverserà le zone più affascinanti della campagna senese e salirà fino al Monte Amiata. L’escursione meridionale toccherà il cuore della selvaggia Maremma, l’Etruria romana e la costa dell’Argentario.

Nella tappa di chiusura, orientata a settentrione, il viaggio accarezzerà la costa tirrenica, passando per il luogo di nascita del grande poeta Giosuè Carducci, con visite a rinomate cantine produttrici di vini Supertuscan. L’ospitalità sarà di alto livello, in un lussuoso resort a 5 stelle, che incastonerà al meglio la colorata e affascinante line-up automobilistica. Previste diverse serate piacevoli e prestigiose, con una cucina sempre all’altezza dei luoghi e delle auto storiche e supercar partecipanti all’evento. Così Terre di Canossa Rally 2025 punta a confermare la sua eccellenza, su tutti i fronti.

Programma Terre di Canossa Rally 2025

DAY 0 – Giovedì 8 Maggio

14:00 – 17:30 Accrediti presso Gallia Palace Resort 5*, Punta Ala

19:30 Serata inaugurale allo Yacht Club Punta Ala, sede del primo varo di Luna Rossa nel 1999

— Pernottamento presso Gallia Palace Resort

DAY 1 – Venerdì 9 Maggio

Le Colline Metallifere, la Val d’Elsa, la Val d’Orcia e l’Amiata

8:45 Partenza della prima tappa da Marina di Punta Ala

9:30 Sfilata a Massa Marittima, città d’arte immersa nelle colline della Maremma

10:45 Sosta caffè a Volterra, celebre per i suoi storici affreschi e il suo campanile

12:00 Pranzo nell’antico borgo medievale di Monteriggioni, costruito nel XIII sec.

14:30 Sfilata a Buonconvento, il borgo del cotto, del mattone e delle crete senesi

15:00 Sfilata a San Quirico d’Orcia, patrimonio dell’UNESCO

16:00 Sosta caffè sul Monte Amiata, cima di 1.700 m di origine vulcanica

18:00 Arrivo di tappa nel centro di Castiglione della Pescaia, perla turistica della Maremma

19:45 Pool Party al Gallia Palace Resort

— Pernottamento presso Gallia Palace Resort

DAY 2 – Sabato 10 Maggio

La Maremma e l’Argentario

9:00 Partenza della seconda tappa dal Gallia Palace Resort

9:30 Sfilata all’Aeroporto Militare di Grosseto, sede del reparto 4° stormo caccia

10:00 Sosta caffè a Grosseto, cuore pulsante della Maremma

11:45 Pranzo a Manciano, sulle verdi colline etrusche

14:15 Sfilata a Orbetello, nota per la sua Laguna, tappa delle rotte migratorie dei fenicotteri

14:45 Sosta caffè a Porto Santo Stefano, perla dell’Argentario dalla ricca tradizione marinaresca

16:45 Arrivo di tappa sul lungomare di Castiglione della Pescaia

19:45 Beach Party al Gallia Beach Club “La Pagoda”

— Pernottamento presso Gallia Palace Resort

DAY 3 – Domenica 11 Maggio

Le Terre del Carducci, la Val di Cornia e la Costa degli Etruschi

9:15 Partenza della terza tappa dal Gallia Palace Resort

11:30 Sfilata a Bolgheri, patria di vini d’eccellenza italiana e celebre per il viale di cipressi immortalato nei versi di Carducci

12:00 Sfilata a Castagneto Carducci, città natale del celebre poeta Giosuè Carducci

12:45 Arrivo finale presso “Cantina Petra”, suggestiva oasi naturale unica immersa nella Val di Cornia

13:30 Pranzo a Cantina Petra

15:30 Premiazioni finali

Programma soggetto a possibili variazioni

