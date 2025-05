Citroen Ami Buggy, stop al debutto inglese: troppa pioggia da quelle parti?

La Citroen Ami Buggy, versione più avventurosa e stilizzata della già celebre microcar elettrica francese, non raggiungerà, almeno per ora, le strade del Regno Unito. La motivazione non sarebbe solo collegata a una decisione strategica, ma di una valutazione complessiva sulle peculiarità del mercato britannico e sulle abitudini di mobilità locali, profondamente diverse rispetto a quelle di altri Paesi europei.

Nonostante l’Ami standard abbia superato quota 75.000 esemplari venduti in ben 17 nazioni, di cui circa 1.000 consegnati oltremanica, la versione Buggy, con i suoi cerchi in acciaio dorato, il tetto in tela apribile e l’assenza di portiere, non si adatta alle condizioni climatiche inglesi, né alle dinamiche del mercato locale.

Guidare un Ami “open-air” può essere un piacere tra le palme della Costa Azzurra, ma diventa meno attraente sotto la pioggia costante di Manchester o Liverpool. C’è poi una questione regolamentare: nel Regno Unito, per mettersi alla guida dell’Ami è necessario avere almeno 16 anni e una patente AM (quella per i ciclomotori), mentre in altri Paesi europei, come Francia o Italia, è sufficiente aver compiuto 14 anni.

Questo piccolo ma significativo dettaglio riduce il potenziale pubblico giovanile, che altrove rappresenta un target chiave per questa mini elettrica. Nel contesto britannico, l’Ami ha attirato soprattutto clienti senior urbani, alla ricerca di una soluzione compatta ed elettrica per brevi spostamenti. È stata inoltre adottata da aziende come Center Parcs e persino l’aeroporto di Luton, dimostrandosi utile per utilizzi interni e logistici. Tuttavia, la cultura dello scooter oggi appare in declino, e i trasporti pubblici rurali efficienti tolgono ulteriore spazio a soluzioni alternative come l’Ami.

Con una batteria da 5,5 kWh e un’autonomia fino a 74 km, la Citroen Ami resta comunque un’interessante proposta di mobilità urbana sostenibile, offerta a un prezzo competitivo. La versione Buggy, con un listino attorno ai 9.590 euro, potrebbe un giorno arrivare anche nel Regno Unito, se il mercato sarà pronto.