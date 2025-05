Nuova Ferrari F40: l’iconica super car del cavallino rampante in versione moderna

Nelle scorse ore Mirko del Prete ha realizzato un render in cui ipotizza come sarebbe una nuova Ferrari F40. L’iconico modello del cavallino rampante viene reinterpretato in chiave moderna dal creatore digitale che immagina come sarebbe una nuova versione di una delle auto più famose tra quelle realizzate dalla casa di Maranello nell’arco della sua storia. Si tratta di un modello che ancora oggi fa sognare molti fan del cavallino rampante che sperano in un suo ritorno che però al momento non sembra rientrare nei piani della casa automobilistica italiana.

Ecco come potrebbe essere una nuova Ferrari F40 nel caso di ritorno sul mercato

Molti appassionati sarebbero entusiasti di ammirare dal vivo una reinterpretazione moderna della leggendaria Ferrari F40, prodotta tra il 1987 e il 1992. Questo iconico modello fu introdotto come successore della 288 GTO Evoluzione e anticipò la futura F50 nella gamma del Cavallino Rampante. La F40 nacque per celebrare i quarant’anni della casa di Maranello e fu presentata ufficialmente il 21 luglio 1987, alla presenza di tre figure fondamentali: Enzo Ferrari, Leonardo Fioravanti e Nicola Materazzi. Con il suo design aggressivo e le prestazioni estreme, la F40 è diventata un simbolo della filosofia Ferrari e non è un caso che puntualmente arrivi qualche ipotesi legata all’arrivo sul mercato di una nuova Ferrari F40 che però non trova mai conferma da parte della Ferrari.

A proposito della nuova Ferrari F40 di Mirko del Prete, il designer automobilistico sul suo profilo di Instagram dove ha presentato il suo progetto ha pure dichiarato: “Il mio progetto è concepito per non distorcere le linee del passato, cercando al contempo di incorporare un concetto moderno. Fatemi sapere cosa ne pensate. Non dimenticare di seguirmi.”

Ricordiamo infine che il design della carrozzeria della Ferrari F40 fu affidato allo studio Pininfarina, con la partecipazione attiva di Aldo Brovarone, Leonardo Fioravanti e Pietro Camardella, che contribuirono a definire le sue linee iconiche. Lo sviluppo tecnico, invece, fu seguito da Nicola Materazzi, che lavorò sul motore, sulla trasmissione e su diverse altre componenti meccaniche fondamentali. La prima presentazione pubblica del modello era prevista per il Salone dell’automobile di Francoforte, nel mese di settembre. La versione moderna della Ferrari F40, immaginata in questo render, omaggia l’originale reinterpretandone lo stile alla luce dei più recenti tratti distintivi del design Ferrari. Chissà che un domani per davvero Ferrari non decida di riportare in vita un simile modello anche se a dire il vero c’è anche chi si augura di no ritenendo un oltraggio alla sua storia l’ipotesi di riproporre una nuova versione di una vettura che ha fatto la storia e che incarna la tradizione e il DNA del marchio.