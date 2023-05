Jeep Wagoneer L: il maxi SUV ottine importantissima vittoria

Il nuovissimo Jeep Wagoneer L 2023 con i suoi interni spaziosi, premium e tecnologicamente avanzati continua a stabilire lo standard di raffinatezza come vincitore di Wards 10 Best Interiors & UX per il 2023. “Lo stellare combinazione di materiali flessibili, comodi posti a sedere, spazio cavernoso e una pletora di display di bell’aspetto e tecnologie ben funzionanti, tra cui schermi di intrattenimento posteriori ad alta risoluzione con Amazon Fire TV integrata, fanno del maxi SUV di Jeep uno dei 10 migliori interni e 2023 Wards & Vincitore di UX”, ha affermato Christie Schweinsberg, editor di Wards e giudice di Wards 10 Best Interiors & UX.

Jeep Wagoneer L grazie alle sue qualità uniche è il vincitore di Wards 10 Best Interiors & UX per il 2023

I nuovi Jeep Wagoneer L e Grand Wagoneer L del 2023 sono complessivamente più lunghi di 12 pollici (226,7 pollici) rispetto ai modelli con passo standard. Caratterizzati da un passo di 130 pollici (+7 pollici rispetto al passo standard) e fino a 44,2 piedi cubi di spazio di carico dietro la terza fila (+15,8 piedi cubi rispetto al passo standard), i Wagoneer L e Grand Wagoneer L 2023 sono progettati e progettato per offrire un comfort impareggiabile per un massimo di otto passeggeri e un ampio spazio di carico per attrezzatura di grandi dimensioni, il tutto offrendo gli attributi pluripremiati delle versioni a passo standard, inclusi i nuovissimi motori Hurricane potenti ed efficienti, capacità leggendarie da tre sistemi 4×4 disponibili , dinamica di guida eccezionale, capacità di traino best-in-class fino a 10.000 libbre e sicurezza e tecnologia avanzate.

“Con il suo piede in più di lunghezza rispetto al modello standard, la Jeep Wagoneer L è una mostruosa bestia a tre file premium in grado di gestire praticamente qualsiasi cosa un proprietario gli lancerebbe, con stile”, ha affermato Bob Gritzinger, Wards editor e Wards Giudice 10 Best Interiors & UX. Come nuovo punto di riferimento dei SUV di grandi dimensioni, Wagoneer L offre interni e un’esperienza utente creati con un moderno stile americano, dettagli finemente lavorati, opzioni di stivaggio innovative e tecnologia all’avanguardia.

I premi Wards 10 Best Interiors & User Experience (UX) che quest’anno hanno visto trionfare Jeep Wagoneer L sono un programma di premi onnicomprensivo, che riconosce che l’esperienza dell’utente è ora profondamente radicata negli interni. Vengono valutati gli interni dei veicoli nuovi o fortemente riprogettati e la tecnologia per l’esperienza dell’utente. I redattori di Wards hanno giudicato i veicoli nominati in base a una varietà di aspetti che modellano l’esperienza dell’utente all’interno del veicolo, tra cui:

Estetica e design degli interni

Qualità dei materiali, vestibilità e finitura

Connettività e infotainment

Comfort e usabilità di comandi e funzionalità

Design del quadro strumenti, trasmissione delle informazioni e facilità d’uso

Sistemi avanzati di assistenza alla guida

Valore complessivo

“Questo doppio onore di Wards – sia per i migliori interni che per la migliore esperienza utente – è una forte conferma che il nuovissimo Jeep Wagoneer L mantiene la sua missione di essere il miglior SUV di grandi dimensioni oggi sul mercato”, ha affermato Jim Morrison, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep in Nord America. “Progettato dagli stessi team che hanno creato gli interni e l’esperienza utente pluripremiati di Wards nel Grand Cherokee L e nel Grand Wagoneer, gli interni del Wagoneer L sono i più spaziosi e intuitivi del suo segmento, offrendo funzionalità premium come Amazon Fire TV Audio McIntosh integrato ed esclusivo.”