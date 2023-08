Ram 1500 verrà aggiornato il prossimo anno

Ram 1500 riceverà un aggiornamento nel corso del primo trimestre del prossimo anno. Lo ha affermato Tim Kuniskis, il CEO di Dodge che da qualche mese guida anche l’altro marchio americano di Stellantis. Il pickup costruito a Sterling Heights, che è stato lanciato sul mercato quattro anni fa, ha perso quote di mercato. Anche perché nel frattempo la concorrenza nel segmento dei pickup è aumentata e non di poco in Nord America. In generale le vendite dei pickup Ram negli Stati Uniti sono diminuite del 9 per cento nei primi sei mesi dell’anno e le scorte sono aumentate.

Ram 1500: A quattro anni dal lancio sul mercato dell’attuale generazione, in arrivo il restyling di metà carriera

Il Ram 1500 aggiornato potrebbe essere mostrato al Los Angeles Auto Show a novembre insieme al furgone commerciale completamente elettrico Ram ProMaster, che sarà il primo veicolo elettrico di Stellantis costruito in Nord America. Kuniskis avrà il compito di differenziare maggiormente Dodge e Ram che spesso in America si dividono gli stessi clienti.

Un altro problema da affrontare riguarderà il passaggio all’elettrificazione. Ricordiamo che nei mesi scorsi è stato mostrato il pickup elettrico Ram 1500 REV. Il modello che verrà lanciato nel quarto trimestre del 2024 offrirà fino a 800 km di autonomia, secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica. Tornando al restyling di Ram 1500, subirà delle lievi modifiche estetiche. Queste riguarderanno principalmente fari più piccoli e una griglia che potrebbe essere leggermente più grande. Molto probabile inoltre l’introduzione di un nuovo paraurti.

Per quanto riguarda i motori di Ram 1500, il restyling potrebbe portare l’introduzione del motore a sei cilindri in linea Hurricane con doppio turbocompressore. Sembra invece sempre più probabile l’addio al motore V8 Hemi. Sicuramente nelle prossime settimane emergeranno nuovi dettagli a proposito di questo atteso modello che avrà il compito di accrescere le quote di mercato di Stellantis in Nord America.