Ram ProMaster EV: il nuovo furgone elettrico sarà svelato entro fine anno

Ram ha annunciato che Merchants Fleet diventerà un cliente commerciale chiave del nuovissimo furgone Ram ProMaster EV, che debutterà entro la fine dell’anno. L’accordo prevede l’acquisto di 12.500 esemplari del nuovo modello nei prossimi anni.

Mike Koval Jr., CEO di Ram, ha detto che in Ram sono concentrati sull’offrire ai loro clienti soluzioni elettrificate con una tecnologia dirompente, all’avanguardia e avanzata che soddisfi le esigenze del mondo reale, e sono entusiasti che Merchants Fleet riconosca che il nuovo ProMaster EV farà esattamente questo. Il nuovo ProMaster EV è la prima offerta di veicoli elettrici del marchio di Stellantis in Nord America e un passo fondamentale nel suo viaggio di elettrificazione che offrirà opzioni più efficienti a tutti i suoi clienti.

Ram ProMaster EV, il teaser del frontale

Ram ProMaster EV: il brand americano è pronto ad ampliare la sua gamma

Il Ram ProMaster EV sarà introdotto entro la fine dell’anno e sarà il primo furgone completamente elettrico offerto in Nord America da Stellantis e da Ram.

In qualità di società di gestione della flotta in più rapida crescita nel Nord America, Merchants Fleet è riconosciuta in tutto il settore per il suo approccio innovativo, inclusa la fornitura di una suite di servizi all’avanguardia nel settore incentrati sulla flessibilità.

Tale annuncio sottolinea la posizione di leader nell’elettrificazione dei commercianti mentre l’inventario aggiuntivo di Stellantis consentirà ai commercianti di fornire ai gestori di flotte un’ampia selezione di opzioni di leasing di veicoli elettrici a breve e lungo termine, consentendo loro di sperimentare nuove soluzioni flessibili per soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle loro flotte.

Brad Burgess, vicepresidente senior delle vendite di flotte e soluzioni strategiche di Merchants Fleet, ha affermato che sono molto orgogliosi della loro partnership con il gruppo automobilistico italo-francese, che svolge un ruolo cruciale nella loro strategia per creare un ecosistema EV innovativo per i loro clienti. Questa collaborazione consente loro di fornire ai loro clienti un accesso esclusivo ai veicoli elettrici e un livello di flessibilità che semplicemente non possono ottenere da nessun’altra parte.

L’accordo con Merchants Fleet segue un precedente annuncio secondo cui Amazon sarà il primo cliente commerciale del nuovo Ram ProMaster EV. Stellantis e Amazon metteranno in circolazione migliaia di ProMaster elettrici ogni anno. In aggiunta, la casa automobilistica americana farà ulteriori annunci per i clienti commerciali nei prossimi mesi.

Il nuovo furgone elettrico fa parte del piano strategico Dare Forward 2030

Il Ram ProMaster EV è una parte fondamentale del viaggio di elettrificazione del costruttore ed è un contributo significativo al piano strategico Dare Forward 2030 per guidare il modo in cui il mondo si muove, offrendo soluzioni di mobilità innovative, pulite, sicure e convenienti.

Il nuovo ordine di Merchants Fleet del ProMaster elettrico è un buon esempio del portafoglio competitivo di veicoli commerciali e servizi proposti da Stellantis, costruito per superare le aspettative dei clienti professionali e supportato da un’organizzazione dedicata con l’ambizione di conquistare la posizione numero 1 e raddoppiare i ricavi di 2030. Il Ram ProMaster elettrico è il primo di 26 nuovi veicoli commerciali elettrici che contribuiranno a raggiungere un mix di emissioni zero del 40% entro la fine del decennio.

Ricordiamo che il Ram ProMaster è un furgone full-size progettato per aziende, cantieri edili e flotte commerciali. Offre sicurezza ai vertici della categoria, tecnologia avanzata e funzionalità di connettività, comfort interno ed efficienza.

È un furgone altamente personalizzabile ed è in grado di superare le esigenze dei clienti commerciali e degli allestitori, oltre ad essere disponibile in molteplici configurazioni, altezze del tetto, lunghezze di carico e stili di carrozzeria.

Include le migliori caratteristiche della categoria come il volume del carico, il raggio di sterzata, l’altezza del carico interno standard, l’altezza del piano di carico, la larghezza del carico tra i passaruota e la larghezza massima del carico.

È ricco di funzioni di sicurezza ed è dotato di avviso di collisione anteriore, assistenza in caso di vento laterale, telecamera posteriore con griglia dinamica, frenata post-collisione, rilevamento della sonnolenza, riconoscimento dei segnali stradali, avviamento tramite pulsante, accesso senza chiave e freno di stazionamento elettrico.