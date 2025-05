Ram è il pick-up ufficiale dell’American Cowboy Festival 2025

Ram, l’unico marchio di pick-up premium ed esclusivo in Brasile, continua a rafforzare il suo legame con il mondo agricolo e annuncia di essere il pick-up ufficiale della Festa do Peão de Americana 2025. L’evento riunisce migliaia di appassionati di musica, spettacolo e rodeo in una grande festa, che inizia il 6 giugno e termina il 15 giugno.

Ram sarà presente ad un’altra edizione dell’evento, che si svolgerà dal 6 al 15 giugno

In qualità di pick-up ufficiale dell’evento, Ram esporrà modelli della gamma attuale in spazi esclusivi. La Rampage, che dal suo lancio ha accumulato 25 premi dalla stampa specializzata in Sud America e che dal 2025 ha ricevuto l’aggiunta di ADAS L2+ come elemento di serie per le versioni Rebel, Laramie e R/T, sarà esposta nella variante Laramie.

Oltre alla Rampage Laramie, il marchio di pecore di montagna porterà alla Festa do Peão de Americana anche la 3500 Limited Longhorn, che rappresenta il massimo della raffinatezza Ram, con particolare attenzione agli interni che utilizzano materiali nobili come pelle naturale e vero legno. Anche in termini di capacità di carico e di traino, il 3500 non ha eguali sul mercato brasiliano: il pick-up, top di gamma della gamma Heavy Duty, può trasportare fino a 1.752 kg e trainare più di 9 tonnellate.

Oltre ai modelli esposti, il marchio avrà a disposizione anche un box VIP Ram Society, riservato esclusivamente ai membri del programma di fidelizzazione, e vantaggi esclusivi per i clienti del marchio. Nello spazio, i soci potranno godersi comodamente l’ampio programma musicale dell’evento di sei giorni, che includerà un’esibizione dell’ambasciatore Ram Lauana Prado, nominato quattro volte per il Latin Grammy.

Nel secondo weekend del Festival si terrà un’altra tappa del Ram ANTT Circuit, competizione patrocinata dal brand e in cui i vincitori di ogni tappa festeggeranno la propria vittoria entrando nelle arene dove si svolgono le gare a bordo di un 3500.