In arrivo il film su Sergio Marchionne: Rai Cinema racconta il manager che salvò Fiat

Durante il Tech Emotion Summit tenutosi a Milano, Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, ha rivelato un progetto cinematografico d’impatto. È infatti ufficialmente in fase di sviluppo un biopic dedicato a Sergio Marchionne, figura chiave dell’industria automobilistica globale.

Il lavoro cinematografico sarà realizzato in co-produzione con Emotion Network e Kavac, e attualmente si trova nelle prime fasi di scrittura. “È un’idea su cui stavamo riflettendo da tempo insieme a Mattia Mor, fondatore e CEO di Emotion Network. Ora è il momento giusto per trasformarla in realtà”, ha dichiarato Del Brocco, confermando l’avvio della produzione.

Sergio Marchionne, manager italo-canadese dalla carriera straordinaria, è noto per aver salvato la Fiat dal collasso e per aver fondato il colosso FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Nato a Chieti, ma cresciuto professionalmente in Canada, Marchionne ha iniziato il suo percorso come commercialista e ha poi scalato posizioni dirigenziali in diverse multinazionali. Nel 2004 viene nominato CEO del gruppo Fiat, che all’epoca versava in condizioni critiche.

In pochi anni, Marchionne attua una trasformazione radicale, rilanciando l’azienda sul mercato globale. Il vero colpo di scena arriva nel 2009, quando, nel pieno della crisi del settore, acquisisce Chrysler, evitando il fallimento dell’azienda americana e dando vita a una nuova realtà industriale. Conosciuto per il suo stile informale, il maglione nero iconico e una leadership schietta, Marchionne è stato un innovatore indiscusso, capace di riscrivere le regole del settore automotive. La sua scomparsa improvvisa nel 2018 ha lasciato un vuoto nel panorama industriale mondiale.

Il film prodotto da Rai Cinema intende ripercorrere l’eccezionale parabola umana e professionale di Marchionne, raccontando la storia di un uomo che ha cambiato per sempre il volto della mobilità. Non sono in pochi coloro che rimpiangono il tempo in cui il management di grandi nomi dell’auto italiana passavano sotto l’analisi e la gestione del dirigente di Chieti.