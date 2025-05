Le auto storiche ASI in piazza San Pietro in omaggio al Giubileo

Nella giornata odierna, in Piazza San Pietro, cuore pulsante dello Stato Vaticano, saranno esposte alcune auto storiche portate dall’ASI (Automotoclub Storico Italiano). La scelta dei modelli non è stata casuale, ma mira a creare un legame di natura storica con i sette anni giubilari del secolo scorso, celebrati nel 1900, 1925, 1933, 1950, 1975, 1983 e 2000.

La presenza di una nutrita rappresentanza di modelli del motorismo dei tempi passati vuole celebrare idealmente il legame della Santa Sede e, più in generale, della società in cammino, col mondo delle quattro ruote. Nel parterre ci saranno anche auto usate in “servizio” da alcuni Pontefici.

Ad agevolare l’alta qualità della partecipazione hanno provveduto importanti raccolte in quota ASI. Sono strutture collezionistiche ed espositive della miglior razza, come il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino (MAUTO), il Museo Nicolis di Verona, la Fondazione Nicola Bulgari di Roma e il Museo Alfa Romeo Fratelli Cozzi di Legnano (MI).

Grazie a loro, nella line-up di Piazza San Pietro saranno presenti la Fiat 12/16 HP del 1902, la SGV Lancia Beta del 1911, la Cadillac 75 del 1938 (che prestò servizio in Vaticano con Papa Pio XI) e l’Alfa Romeo RZ del 1995.

Fra le altre vetture partecipanti, un posto di primissimo piano spetta all’Alfa Romeo 6C Pininfarina del 1948 appartenuta a Papa Paolo VI, a una Cisitalia 303 DF del 1950 e a una Jaguar XK 140 OTS del 1955. A guidare il corteo, verso lo Stato Vaticano, sarà la Fiat 1500 del 1966 nei colori RAI, utilizzata all’epoca per le radiocronache su strada del Giro d’Italia ciclistico.

Foto ASI Automotoclub Storico Italiano

Come avrete visto, gli anni dei modelli non collimano alla perfezione con quelli dei 7 Giubilei del secolo scorso, ma rientrano nei decenni celebrati, per esprimere i toni dei rispettivi periodi storici, con la chiave di lettura motoristica.

Il via alle danze, per le auto storiche portate da ASI nel cuore della Santa Sede, è avvenuto alle 9.30 dal Gianicolo, teatro del rendez-vous iniziale. Da qui gli equipaggi, a bordo dei loro mezzi classici, raggiungeranno via della Conciliazione e quindi Piazza San Pietro, quando le lancette dell’orologio segneranno le ore 10.30. La speciale mostra, nell’abbraccio del colonnato del Bernini, andrà avanti fino alle 12.30.

Essendo l’evento inserito nel programma ASI Net Zero Classic, che punta in modo concreto alla neutralizzazione delle emissioni di anidride carbonica, le auto storiche protagoniste di questa iniziativa utilizzeranno soltanto bio-benzina di seconda generazione. Il Santo Padre apprezzerà, per l’amore che nutre verso il creato e la sua salvaguardia, pur nell’ambito dei bisogni pratici della vita umana, altrettanto importanti.

Foto ASI Automotoclub Storico Italiano

Come dicevamo, l’appuntamento di cui ci stiamo occupando, sotto l’egida dell’ASI, è inserito nel programma ufficiale dei Grandi Eventi del Giubileo 2025. Gode dei patrocini di Roma Capitale, della FIVA (Federation Internationale des Vehicules Anciens), della RAI e del giornale “Il Messaggero”. Queste le parole di Alberto Scuro, presidente dell’Automotoclub Storico Italiano:

“Il motorismo ha contribuito in modo decisivo all’unione dei popoli. Ha reso possibile il pellegrinaggio, il viaggio dell’anima, trasformandolo in un’esperienza più accessibile, più concreta. L’automobile ha permesso a milioni di persone di raggiungere luoghi sacri, mete di riflessione, di fede, di cultura. Ma soprattutto, ha favorito l’incontro tra storie diverse, fra tradizioni lontane, creando ponti laddove prima c’erano muri. In questo Giubileo, celebriamo non solo la storia dei veicoli che custodiamo con orgoglio, ma anche la storia delle persone che li hanno guidati e che oggi li preservano per i posteri. I veicoli sono diventati simbolo di un’epoca in cui i confini si accorciavano, le distanze si colmavano e le culture si avvicinavano. Celebriamo l’umanità che si è messa in viaggio. Per fede, per curiosità, per amore della scoperta”.

In queste parole c’è il senso della connessione con gli eventi giubilari, espressione di fede cristiana e di ecumenismo. Il risultato è un’esposizione che celebra in modo originale ed unico un momento importante della fede cristiana: l’Anno Giubilare 2025, tempo di riflessione, di memoria e di rinascita.

Il percorso del corteo automobilistico

Foto ASI Automotoclub Storico Italiano

Ore 9.30

Partenza da Piazza del Gianicolo.

Via Giacinto Carini, via delle Mura Gianicolensi, viale Aurelio Saffi, viale Trastevere, via Girolamo Induno, via di Porta Portese, ponte Sublicio, piazza dell’Emporio, via Marmorata, piazzale Ostiense, viale Giotto, largo Enzo Fioritto, viale Guido Baccelli, largo delle Vittime del Terrorismo, viale delle Terme di Caracalla (lato stadio – breve sosta).

Piazzale Numa Pompilio, via Druso, via della Ferratella in Laterano, via dei Laterani, via dell’Amba Aradam, piazza San Giovanni in Laterano, via Merulana, largo Brancaccio, via Giovanni Lanza, via Cavour, via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via delle Terme di Tito, via del Monte Oppio, largo Brancaccio, via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore.

Via dell’Esquilino, piazza dell’Esquilino, via Torino, via Nazionale, largo Magnanapoli, via Quattro Novembre, piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio Emanuele II, ponte Vittorio Emanuele II, via San Pio X, via della Conciliazione.

La auto storiche del Giubileo ASI

1900 Renault Voiturette Type “C”

1902 Fiat 12/16 HP

1911 SGV Lancia Beta

1920 Ceirano CS Spider

1927 Fiat 509 Spider

1933 Fiat 1500

1934 Lancia Augusta Convertibile Garavini

1938 Cadillac Serie 75 (auto ex Vaticano con Papa Pio XI)

1948 Alfa Romeo 6C Cabriolet Pininfarina

1950 Cisitalia 303 DF

1950 Lancia Aurelia B50 Cabriolet

1953 Fiat 1100/103

1955 Jaguar XK 140 OTS

1966 Fiat 1500 RAI

1995 Alfa Romeo RZ

1999 Porsche 911 Carrera