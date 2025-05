Ferrari SF90 sfidata da VW Golf R e BMW M240i con oltre 1000 CV: chi vince la drag race?

La Ferrari SF90 Spider è un punto di riferimento prestazionale del più alto livello nell’universo dorato delle supercar, anche sul fronte delle metriche richieste dalle drag race. Incredibili le sue performance. Spesso presente nei duelli di carwow, oggi torna in scena, per impreziosire la puntata più recente del loro format.

A cercare di contenderle il passo nella sfida in accelerazione ci penseranno due auto decisamente meno nobili: una Volkswagen Golf R e una BMW M240i. Se fossero nella configurazione standard, ovviamente, non ci sarebbe storia: la sportiva del “cavallino rampante” vincerebbe in modo imperioso e a mani basse. Qui, però, c’è qualche trucco, di cui vi diremo più avanti, perché riteniamo giusto far partire dalla creatura emiliana il set di brevi descrizioni dei modelli protagonisti della drag race.

La Ferrari SF90 Spider è equipaggiata con un motore V8 biturbo da 4 litri, accoppiato a tre unità elettriche. La loro combinazione regala alla supercar emiliana una potenza di sistema di 1.000 cavalli e un picco di coppia di 800 Nm. Cifre spaventose, trasmesse alle quattro ruote motrici con grande efficienza, giovandosi del supporto di un cambio a doppia frizione a 8 rapporti. Stiamo parlando di una delle sportive endotermiche più incisive e coinvolgenti sul piano delle performance fra quelle presenti sul mercato.

Screen shot da video YouTube carwow

Prima rivale della “rossa”, in questa drag race, è la già citata Volkswagen Golf R, il cui motore originale è stato però rimosso, per sostituirlo con il 5 cilindri turbo da 2.5 litri dell’Audi RS3. Come se non bastasse, l’unità propulsiva in questione è stata abbondantemente pompata, con vigorosi interventi di tuning, che hanno fatto lievitare enormemente i dati energetici. Adesso la potenza massima è di 1.048 cavalli, con un picco di coppia di 1.114 Nm. Questa forza giunge a terra col supporto delle trazione integrale, giovandosi di un cambio automatico DCT a 7 rapporti.

Poi c’è la BMW M240i, anche lei apparentemente fuori luogo sulla striscia d’asfalto destinata a questa gara di accelerazione sui 400 metri con partenza da fermo contro la Ferrari. Dicevo apparentemente, perché anche in questo caso l’esemplare non è standard. Come sulla versione di serie, la spinta fa capo a un motore 6 cilindri turbo da 3 litri, ma l’unità propulsiva è stata completamente rivista, per spingersi alla stratosferica potenza di 1.014 cavalli, con 1.100 Nm di coppia. Tanto vigore viene trasmesso a tutte e quattro le ruote, tramite un cambio automatico a 8 rapporti.

Giunti a questo punto immagino che vi starete chiedendo: riusciranno la Volkswagen Golf R e BMW M240i pesantemente dopate a battere la Ferrari SF90 Spider nella drag race sul quarto di miglio? Non vi resta che un modo per scoprirlo: guardare il video della sfida organizzata dagli specialisti di carwow.