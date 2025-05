Prezzo shock per questa Lancia Delta: 470 mila euro per un esemplare unico

Navigando tra i portali online dedicati alla compravendita di auto d’epoca e moderne, ci si può imbattere in un annuncio che ha davvero dell’incredibile. Forse neanche tanto, visti i tempi che corrono. Stiamo parlando di una Lancia Delta Integrale Evoluzione in vendita a ben 470.000 euro. Una cifra che supera il valore di numerose supercar di lusso, considerando che una Ferrari 12Cilindri di ultima generazione ha un listino inferiore ai 400.000 euro.

Cosa giustifica un prezzo così elevato? L’auto in questione è una Lancia Delta Evo Martini Racing by Miki Biasion, un’autentica chicca prodotta in serie limitatissima. Si tratta infatti solo otto esemplari in tutto il mondo. L’esemplare proposto, il numero 6, è attualmente visibile a Orbassano, alle porte di Torino, proprio nei pressi degli storici stabilimenti dove veniva assemblata la Delta originale.

Immatricolata nel maggio 1991, questa Delta vanta appena 1.531 km percorsi, motore benzina con il classico propulsore da 215 CV della versione Evo 2. Tuttavia, grazie a un selettore speciale installato in abitacolo, la potenza può essere portata a 350/360 cavalli, regalando prestazioni da vera auto da rally.

Questo esemplare speciale nasce dalla collaborazione tra Italiamotorsport, realtà specializzata in restauri di alto livello, e Miki Biasion, leggenda del rally e due volte campione del mondo con Lancia. Il progetto prende spunto da una proposta mai approvata dalla casa torinese nel 1993: una evoluzione finale della Delta HF Integrale pensata dalla Carrozzeria Maggiora, ma mai realizzata per motivi economici. Dopo vent’anni, l’idea è tornata in vita, ottenendo anche l’approvazione di Martini Racing, diventando così realtà.

Tra gli elementi tecnici più esclusivi troviamo freni Brembo della Ferrari 360 Modena, sospensioni Bilstein regolabili, pneumatici Michelin Pilot Sport e altri dettagli da vera fuoriserie. Ma dunque vale davvero 470.000 euro? Ebbene, considerando che un’altra Delta ufficiale Gruppo A ex Biasion è arrivata recentemente a Milano per circa 500.000 euro, la cifra potrebbe anche essere coerente nel contesto del collezionismo di alto profilo.