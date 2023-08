Una Ferrari su quattro in Cina viene acquistata da donne

La Cina è oggi il primo e unico Paese al mondo in cui le donne rappresentano almeno un quarto di tutti gli acquisti di modelli Ferrari nuovi e usati. Secondo Bloomberg, le donne acquirenti hanno rappresentato il 26 per cento delle vendite della Ferrari in Cina (esclusi Taiwan o Hong Kong) negli ultimi cinque anni. Le donne che acquistano queste auto sono solitamente dirigenti del settore tecnologico, imprenditrici immobiliari o sono semplicemente benestanti.

La Cina è il paese in cui le donne acquistano più Ferrari al mondo

“Negli ultimi anni abbiamo assistito a un crescente entusiasmo da parte delle clienti donne per i nostri prodotti e le nostre esperienze. L’aumento delle donne che si iscrivono a eventi sponsorizzati dall’azienda, come la formazione sulle auto da corsa, mostra la tendenza”, ha dichiarato Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari. La Cina continentale, Hong Kong e Taiwan hanno rappresentato il 12 per cento delle vendite totali della casa automobilistica del cavallino rampante lo scorso anno con quasi 1.600 vetture.

Questo numero è quasi il doppio rispetto a cinque anni fa. Quella cifra è in realtà leggermente superiore a quella che la Ferrari vuole nella regione perché le tariffe sulle importazioni di lusso stanno danneggiando i suoi rendimenti. Quindi, secondo quanto riferito, la Ferrari sta cercando di mantenere le consegne cinesi a circa il 10 per cento delle sue spedizioni totali.

La Cina è il secondo paese con il maggior numero di miliardari, dietro agli Stati Uniti. Si dice che molti di loro siano fatti da sé, mentre anche i social media giocano un ruolo importante. Secondo quanto riferito, Douyin, che è simile a TikTok, presenta spesso video di giovani donne alla guida di modelli Ferrari.