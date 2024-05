Ferrari 412 Hommage: spettacolare omaggio alla mitica vettura di Pininfarina

Ferrari 412 Hommage è una sorta di omaggio alla mitica Ferrari 412 V12 2+2 del 1985 realizzato dal designer e creatore digitale Baptiste de Brugiere. Questo render è stato pubblicaro sul web dalla pagina Instagram @CarDesignWorld. La nuova versione immaginata da de Brugiere si caratterizza per i suoi angoli affilati e le proporzioni imponenti, che hanno suscitato opinioni contrastanti nel pubblico. Alcuni l’hanno paragonata a una sorta di Cyber Ferrari, mentre altri hanno notato delle somiglianze evidenti con la Honda S2000 e la Dodge Viper.

Ecco la Ferrari 412 Hommage straordinario remake del mitico modello del 1985

In sostanza, questa Ferrari 412 Hommage è un progetto di design non ufficiale che propone un revival moderno della meno conosciuta serie gran turismo Ferrari 412 V12 2+2, caratterizzata da un motore anteriore. Questa serie includeva anche la 365 GT4 2+2 e la Ferrari 400, che condividevano similitudini meccaniche. Questi modelli sono stati prodotti dal 1972 al 1989.

Sebbene si tratti di un progetto di un designer indipendente che non ha nulla a che vedere con la Ferrari, in questo render scorgiamo alcuni elementi di design che abbiamo visto di recente nelle ultime super car svelate dalla casa automobilistica del cavallino rampante. Ricordiamo che solo pochi giorni fa ad esempio è stata svelata la nuova Ferrari 12Cilindri e le sorprese per questo 2024 non sono ancora finite per l’azienda italiana.

Poi nel 2025 invece arriverà un modello che suscita grande curiosità tra gli addetti ai lavori e gli appassionati e cioè la prima Ferrari completamente elettrica. Vedremo dunque che novità arriveranno dal produttore automobilistico di Maranello e nel frattempo ci accontentiamo di questo bellissimo render pubblicato di recente sul web.