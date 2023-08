Fiat Strada 2024 è stata svelata: look rinnovato e nuovo motore turbo

Fiat ha appena presentato la sua nuova Fiat Strada 2024. Si tratta dell’aggiornamento di metà carriera del pick-up compatto, che arriva dopo quattro anni dal suo lancio sul mercato. Attualmente al vertice delle vendite in Brasile, il piccolo pickup subirà di un cambiamento nel design più evidente rispetto a quello ricevuto da altre auto di Fiat, guadagnando una nuova versione Ultra e un motore turbo. Tutti i dettagli, come versioni, equipaggiamenti e prezzi, saranno svelati giovedì prossimo.

Prime immagini della nuova Fiat Strada 2024: ecco come cambia il pickup

Per ora, non possiamo ancora darvi molti dettagli della Fiat Strada 2024, se non quello che c’è nelle immagini. Il pickup ha subito un cambiamento di design più evidente rispetto ad altri modelli rinnovati del marchio come Fiat Argo e Fiat Cronos. Il paraurti è stato notevolmente modificato, portando i fendinebbia in posizione più alta e con la stessa forma vista sulla Pulse. La griglia frontale è un po’ cresciuta e, nel caso della versione in foto, ha una finitura a nido d’ape. Ciò che spicca di più è l’aggiunta di una finitura in plastica nera che forma una “X” appena sotto la presa d’aria. E, nel caso della versione Ultra, ha ancora una linea rossa in fondo alla griglia.

Tutte le modifiche sono concentrate all’anteriore, con pochissimi cambiamenti che riguardano la zona posteriore. All’interno le linee sono le stesse del modello precedente, cambia solo il volante, abbandonando il vecchio design per adottare lo stesso utilizzato dalle ultime uscite Fiat. Una delle novità della Fiat Strada 2024 è rappresentata dall’aggiunta della versione Ultra alla linea pickup. È un nome Fiat utilizzato sulla Toro, dove viene proposta come versione più urbana rispetto alla Ranch. Apparentemente, sembrerà così anche per la Strada, ma senza l’hardtop utilizzato sul modello più grande. Aspettiamo la lista dell’equipaggiamento per conoscere tutti i dettagli.

Una delle novità più importanti di questo Fiat Strada 2024 è senza dubbio l’adozione del motore turbo. La scritta Turbo 200 indica che il pickup compatto adotterà il motore 1.0 turbocompresso già presente su Fiat Pulse e Fastback. In questi modelli i numeri sono 130 cv e 20,4 kgfm di coppia e la trasmissione è di tipo CVT automatico. Nella strada questi valori ovviamente potrebbero cambiare. Non è stato ancora ufficialmente confermato il prezzo di partenza per il nuovo pickup. Vedremo dunque cos’altro emergerà in sede di presentazione ufficiale del modello che come anticipato poc’anzi avverrà giovedì 10 agosto.