Fiat Argo: in Brasile sono state vendute oltre 400.000 unità

Con le auto che hanno conquistato il pubblico brasiliano, è impossibile parlare del mercato delle berline senza citare Fiat. La storica casa automobilistica italiana porta avanti la tradizione fino ad oggi, tanto da essere leader nel segmento e chiudere l’ultimo mese con il 24,3%% di quota di mercato nella categoria.

Uno dei motivi principali di questo gradino più alto del podio è la Fiat Argo, una delle vetture più vendute in Brasile e che festeggia un altro importante traguardo della sua storia: ha superato la soglia dei 400.000 esemplari venduti.

Fiat Argo 2023 CVT

Fiat Argo: nuovo importante traguardo raggiunto dalla berlina brasiliana

Nel 2017, il marchio di Stellantis ha innovato ancora una volta lanciando una berlina premium, con un look sorprendente e un nome preso da una costellazione. Sviluppata e prodotta presso lo stabilimento di Betim (MG), l’Argo è stata progettata per soddisfare le esigenze dei consumatori latinoamericani. Oltre al Brasile, viene venduta in altri 10 paesi dell’America Latina, come Argentina, Cile, Colombia, Perù, Uruguay ed Ecuador.

Combinando il design classico dei modelli italiani con un tocco urbano, la berlina si distingue per stile e autenticità. Da quando è arrivata sul mercato, la Fiat Argo ha ricevuto una serie di importanti aggiornamenti, come nuove versioni, colori e tecnologie.

L’auto ha attratto l’attenzione per il suo design moderno e l’ampio spazio interno. Vanta una carrozzeria elegante e sofisticata, arricchita da dettagli cromati e luci a LED. La griglia anteriore prominente e il marchio Fiat ben visibile accentuano l’identità della vettura.

Di recente è arrivato anche il cambio automatico CVT

All’inizio di quest’anno ha portato un’altra novità sulle versioni Drive e Trekking: il cambio automatico CVT a 7 marce. Questo è abbinato al motore Firefly da 1.3 litri da 107 CV. Tale combinazione si traduce in efficienza e prestazioni competitive per il segmento. Inoltre, con un consumo fino a 13,9 km/l, è diventata uno dei veicoli con cambio automatico più economici della categoria.

Fiat non ha di certo trascurato la sicurezza nell’Argo. Infatti, è dotata di una serie di funzioni di sicurezza, tra cui airbag frontali e laterali, freni ABS con EBD, controllo di stabilità e trazione, assistenza al parcheggio e sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici.

Con tutta questa storia di aggiornamenti e innovazioni, il risultato non poteva che essere un successo. Oltre a raggiungere la soglia delle 400.000 unità vendute, la Fiat Argo è il quinto veicolo più venduto nel grande paese sudamericano nel 2023 con oltre 20.500 consegne accumulate nell’anno fino ad aprile. Nel quarto mese del 2023, l’Argo si conferma anche nella top 5 più venduta in Brasile, con 5475 unità immatricolate.

Le dichiarazioni di Herlander Zola

Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat Sud America, ha detto che la casa torinese ha una lunga tradizione nelle hatch in Brasile. Il marchio torinese ha venduto più di 8 milioni di unità nel segmento di riferimento da quando è arrivato nel paese nel 1976.

Nel corso degli anni, il costruttore ha continuato a innovare e ha lanciato berline che facevano parte della vita dei brasiliani, come la Fiat Argo. Lanciata sei anni fa, fa parte del processo di riposizionamento del marchio di Stellantis e si comporta molto bene nel ruolo di successore di modelli di grande successo che sono entrati nella storia del marchio e dell’industria automobilistica brasiliana.

Con tanto stile, tecnologia, comfort, prestazioni e sicurezza, l’Argo è diventata uno dei veicoli più amati dagli automobilisti brasiliani e sta conquistando sempre più persone da quando è arrivata recentemente la nuova trasmissione CVT.