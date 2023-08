Abarth 600e: la versione dello scorpione piacerà

Sono in molti a pensare che la prossima grande novità per la gamma europea di Abarth sarà un crossover. Nella fattispecie in molti ipotizzano che si tratterà della nuova Abarth 600e versione dello scorpione del modello di Fiat svelato ufficialmente lo scorso 4 luglio sulla pista del lingotto insieme alla nuova Fiat Topolino. Ricordiamo infatti che il gruppo Stellantis ha deciso di puntare forte su Abarth nei prossimi anni nonostante il passaggio all’elettrico.

Ecco quale potrebbe essere il design della nuova Abarth 600e

Non a caso Abarth è stata convertita in azienda che produce auto ad alte prestazioni ma solo elettriche. Questo almeno per quanto concerne l’Europa. In Sud America infatti la situazione sembra essere ben diversa come dimostra il recente lancio di Abarth Pulse e quello futuro di Abarth Fastback entrambe in versione con motore a combustione. Dunque la nuova Abarth 600e sembra essere un’ipotesi abbastanza concreta. Il suo arrivo secondo i soliti bene informati potrebbe avvenire entro la fine del 2024. Secondo altri invece bisognerà aspettare almeno fino alla fine del 2025 per vedere arrivare sul mercato questa auto.

Nel frattempo sul web c’è chi si diverte ad immaginare come sarà la nuova Abarth 600e. E’ questo il caso del sito Carscoops che ha pubblicato un render di Thanos Pappas che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello quando finalmente sarà svelato dalla casa automobilistica dello scorpione.

Simile alla 500e, la nuova Abarth 600e potrebbe ricevere un body kit specifico Abarth, trasformando la cordialità del design originale in aggressività. Il paraurti anteriore inferiore con prese d’aria a nido d’ape e lo splitter in stile alluminio trae ispirazione dall’Abarth 500e, rendendo la 600e più accattivante ai nostri occhi. Inoltre, tutti i badge Fiat e 600 verrebbero sostituiti dal lettering Abarth e dallo stemma dello Scorpione.

Il profilo della nuova Abarth 600e sarebbe impreziosito da rivestimenti in plastica in tinta con la carrozzeria e cerchi in lega di diametro maggiore con il logo dello Scorpione verde lime sui cappucci centrali, insieme a pinze dei freni colorate. Ancora più importante, una sospensione ribassata trasformerebbe efficacemente la 600e da un SUV subcompatto a una hot hatch. Infine, uno spoiler posteriore e un diffusore più prominente aggiungerebbero sportività alla coda, nonostante la mancanza di tubi di scarico. Quanto al momento quello della normale Fiat 600e sarebbe probabilmente dotato di qualche cavallo in più nella versione di Abarth. Vedremo dunque se sarà realmente questo l’aspetto di questo modello che però al momento ricordiamo deve ancora essere confermato ufficialmente da Stellantis.